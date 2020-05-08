روسيا: محاولات إعادة كتابة التاريخ تهدف لحرمان روسيا من مكانتها كأحد أركان النظام العالمي

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن محاولات إعادة كتابة التاريخ مرتبطة، من بين أمور أخرى، بالرغبة بحرمان روسيا من وضعها كأحد أركان النظام العالمي.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، تحت عنوان "75 عاما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية على الأراضي الأوروبية"، إن أعظم درس في الحرب العالمية الثانية "هو أن تكون البشرية قد أدركت الحاجة إلى صناعة لقاح ضد إيديولوجية الكراهية".

وأشار إلى أن العلاقات الدولية المضطربة الحالية تظهر "بعض الميول التي تشبه الميول التي كانت موجودة قبل الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية: عدم ثقة عميق بين اللاعبين الدوليين الرئيسيين".

وشدد نيبينزيا على أن "إعادة كتابة التاريخ أصبح اتجاهاً رائجاً، والهدف واضح - إلقاء اللوم وحرمان روسيا بأثر رجعي، من وضعها كأحد أركان النظام العالمي".

واختتم المندوب الروسي بالقول: "بدلاً من توحيد الجهود للتعامل مع التحديات الحقيقية، مثل الإرهاب الدولي وتهريب المخدرات والجرائم الإلكترونية وغيرها، يبحث بعضكم عن عدو، كقطة سوداء في غرفة مظلمة".

وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن محاولات إعادة كتابة التاريخ ومساواة الاتحاد السوفياتي وألمانيا النازية بالمسؤولية عن شن الحرب العالمية الثانية، تتم لإجبار روسيا على طرح تبريرات.

وشدد الرئيس الروسي على أن المواطنين الروس يجب أن يكونوا ممتنين إلى الأبد لأبطال الحرب الوطنية العظمى - "الأجداد، والجدات، وآبائنا، والأمهات لأنهم حصلوا على هذا النصر لنا، وضمنوا مستقبل بلادنا وأطفالنا".

وكان البرلمان البولندي قد تبنى، في كانون الثاني/يناير الماضي، قرارًا حمّل فيه المسؤولية عن شن الحرب العالمية الثانية على ألمانيا والاتحاد السوفياتي معاً، على قدم المساواة. ووصفت القوات السوفياتية التي حررت بولندا في 1944-1945 بقوات احتلال. ولكن هناك العديد من الوثائق التاريخية التي تثبت أن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ليس فقط لم يفرض نظامه الخاص في بولندا فحسب، بل ساعد أيضًا في إحياء هذا البلد على أساس ثقافته وتقاليده.