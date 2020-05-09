مقاتلات روسية ترقص في الهواء على أنغام أغنية من "عيد النصر".. فيديو

تحتفل روسيا اليوم 9 مايو/أيار، بذكرى "عيد النصر" والانتصار على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، ويصادف اليوم الذكرى الـ75 للنصر.

وبهذه المناسبة تجري عادة، في العديد من المدن الروسية، عروض عسكرية، أهمها العرض العسكري في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو.

إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن في وقت سابق عن تأجيل العرض العسكري والاحتفالات المواكبة لهذا اليوم، لوقت آخر بسبب تفشي وباء "كورونا" على أن يتم في وقت لاحق.

إلا أن ذلك لم يمنع الكثيرين من الاحتفال بهذا اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت منصة تعج بالمقاطع المصورة لأشخاص يحتفلون بهذه الذكرى لتخليد ضحايا الحرب.

حيث انتشر مقطع مصور على "فيسبوك" لمجموعة من المقاتلات الحريبة الروسية، تقوم بحركات في الهواء على أنغام إحدى الأغنيات الشهيرة من زمن الحرب العظمى، في الوقت الذي أخذ فيه طيارو هذه المقاتلات يرددون كلمات الأغنية.

يذكر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد "أوعز لوزير الدفاع ورؤساء الهيئات العسكرية وأجهزة السلطة على كافة المستويات بتغيير جدول التحضير وتأجيل الاستعدادات للعرض العسكري في الساحة الحمراء وكل العروض في الأقاليم، وتأجيل جميع الفعاليات العامة الجماعية التي كان من المقرر أن تجري في الذكرى الـ 75 للنصر العظيم".