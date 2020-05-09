تخليدا لجدها.. فلسطينية تشارك بـ"عيد النصر" بأغنية وطنية.. فيديو

يحتفل العالم في هذا اليوم بالذكرى الـ75 من "عيد النصر"، حيث قام الكثيرون بنشر مقاطع مصورة خلدت ذكرى أجدادهم الذين ساهموا بهذا النصر.

لتقوم فتاة فلسطينية بنشر مقطع مصور جمعها مع عدد من الأشخاص من فلسطين وبرلين ولندن، بأداء أغنية من أغاني "عيد النصر" باللغة الروسية، مهدية إياها لجدها ولأرواح الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل النصر على الفاشية.

وعلقت الفتاة على صفحتها الخاصة قائلة "جدي بيتر أليكسيفيتش ستاروفيتوف.

لسوء الحظ، لا أعرف الكثير عن تفاصيل المعارك التي شارك فيها جدي، قالت والدتي إنه ذهب إلى الحرب كمتطوع في عام 1941. شارك في تحرير سيفاستوبول والدفاع عنها وفي معركة بالاكوفا. تم القبض عليه، وتم تحريره من قبل فرقة من الجيش الأحمر. واصل خدمته في المشاة. وأنهى خدمته في مدينة Konigsberg، بألمانيا.

"75 عاما من ذكرى النصر العظيم! شكرا لجميع المحاربين القدامى للسماء الهادئة فوق رؤوسنا".