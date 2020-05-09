الأمم المتحدة: يجب ألا ننسى أبدا تضحيات الشعب السوفيتي في الحرب العالمية الثانية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، إن التضحيات التي قدمها الشعب السوفييتي من أجل تحقيق النصر في الحرب العالمية الثانية يجب ألا تُنسى أبدا.

وأضاف غوتيريش، "كانت الحرب العالمية الثانية فترة من الوحشية التي لا تصدق وفقدان للبشرية. تسببت الحرب في أضرار جسيمة للعديد من الدول، بما في ذلك جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، والتي كان لها العدد الأكبر من الضحايا. وقد أثر ذلك بشكل أو بآخر على كل عائلة".

وشدد على أن "التضحيات التي قدمها شعب الاتحاد السوفيتي في سبيل الانتصار على النازية - ليس فقط البشرية، ولكن التضحيات بكل معنى الكلمة - يجب ألا تنسى أبدا".

وأشار الأمين العام، إلى أن " ذكرى النصر ، تذكر بالملايين الذين لقوا مصرعهم والثمن الهائل الذي دفعته البلدان لتحقيق النصر".

وذكر الأمين العام، أنه حضر هذا العام حدثاً مخصصاً لذكرى تحرير معسكر الموت في أوشفيتز من قبل جنود الجيش الأحمر، قائلا إن "مثل هذه الفاعليات والاحتفالات تكرم المشاركين في تلك الأحداث وتذكرنا بكل ما حدث".

وتحتفل روسيا يوم 9 أيار/مايو، من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وجه دعوات لقادة العديد من البلدان للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وبهذه المناسبة تجري عادة، في العديد من المدن الروسية، عروضا عسكرية، وأهمها العرض العسكري في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو.

غير أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن مؤخراً إنه في ظل الظروف الحالية، من المستحيل البدء بالاستعدادات لعرض النصر العسكري، وأصدر تعليمات لقوات الأمن بتأجيل جميع الفعاليات العامة الجماهيرية التي تم التخطيط لها للاحتفال بالذكرى الـ75 للنصر العظيم.