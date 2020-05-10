معدات عسكرية ساعدت القوات السوفيتية على الانتصار في "الحرب الوطنية العظمى"

قام الصحفيون من النسخة الإلكترونية من مجلة Nation News ، تكريما لذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى، بتجميع قائمة بالمعدات العسكرية التي ساعدت على انتصار القوات السوفيتية.

ويأتي من بين هذه الأسلحة بندقية "موسين"، ومدفع رشاش شباغينا "باباشا"، والمدافع المضادة للدبابات بي تي إر سي مع نظام سيمونوف وبي تي إر دي مع نظام ديغتياريف.

ووضع صحفيو Nation News في القائمة المركبات التي كان لها أكبر تأثير على نتيجة الحرب. وهي غاز-أ أ "بولوتوركا" وبي إم-13 "كاتيوشا".

من بين المدفعيات أيضا المدفعية المضاد للدبابات 45 ملم "سوروكاباتكا"، ومدفع هاوتزر 203 ملم بي-4 "كوفالدا ستالين"، وكذلك زيس-3 "راتش-بوم".

الدبابات الرئيسية في الحرب كانت الأسطورية تي-34 وإي إس-2 وكي في-1. وأنهى الصحفيون القائمة بالطائرات من بينها إيل-2 "غورباتي" وأو-2 "كوكوروزنيك" ولا-5.