المكتبة الرئاسية الروسية تنشر وثائق سرية متعلقة بالحرب الوطنية العظمى

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس فلاديمير بوتين تعليمات بإتاحة الوصول إلى هذه الوثائق عشية الذكرى 75 للنصر. بما في ذلك بسبب المحاولات الحديثة لمراجعة نتائج الحرب وإلقاء اللوم على الاتحاد السوفيتي في بدءها.

حتى الآن، تم نشر جزء فقط، وسيتم نشرها بالكامل في غضون بضع سنوات.

وبحسب مؤلفي المشروع، يجب أن يعطي الكشف عنها تغطية جديدة للموضوعات التي تناقش اليوم. خيانة الدول الغربية لتشيكوسلوفاكيا، العلاقات بين ألمانيا وبولندا، وفشل المحادثات بين الاتحاد السوفيتي وإنجلترا وفرنسا، وكذلك إبرام معاهدة عدم الاعتداء السوفيتية - الألمانية.