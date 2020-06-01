مباريات الحياة... كيف قاومت لينينغراد الحصار النازي

وكانت هذه المدينة في ذلك الوقت محاصرة من كل الجهات من قبل قوات ألمانيا النازية التي اعتدت على روسيا في يونيو/حزيران 1941 وتمكنت من الوصول إلى مدينة لينينغراد، وهي ثاني أهم مدينة في روسيا بعد العاصمة موسكو. وفشل الغزاة في اقتحامها، ولكنهم تمكنوا من ضرب الحصار عليها لكي يصبح الوضع فيها لا يطاق، وكان لا بد، في ظنهم، من سقوطها في يدهم.

إلا أن المدينة ظلت صامدة وهو ما أكده تنظيم مباريات كرة القدم فيها. وأقيمت أشهرها في 31 مايو/أيار 1942. وكتبت عنها الصحف، واصفة إياها بـ"مباراة الحياة".

المباراة الأولى

لم تكن "مباراة الحياة" هي المباراة الرياضية الأولى في لينينغراد المحاصرة. ووفق المعلومات المتوفرة، فإن المبارة الأولى أقيمت في 6 مايو، ونظمها نادي "دينامو" الذي استضاف فريقه على أرض ملعبه فريقا يضم البحارة العسكريين. وكان لاعبو فريق "دينامو" أيضا عسكريين يخدم معظمهم العلم الوطني في صفوف القوات التابعة لوزارة الداخلية. وقام النقيب فيكتور بيتشكوف، حسب توجيهات رئيس مديرية الأمن، بيوتر كوباتكين، بتوجيه الدعوات إلى لاعبي فريق "دينامو" ليأتوا إلى استاد "دينامو" في 6 مايو ويلعبوا مباراة كرة القدم مع البحارة العسكريين.

ولبّى الدعوة الكثير من اللاعبين المعروفين قبل الحرب ومنهم حارس المرمى فيكتور نابوتوف، وأركادي ألوف، وكونستانتين سازونوف، وبوريس أوريشكين، وألكسندر فيودوروف. وضم فريق البحارة العسكريين الذي قاده الرائد أندريه لوبانوف، أنتونين سوتشنوف الذي اشتهر بعد الحرب كمهاجم لفريق "توربيدو موسكو".

وانتهت المباراة بفوز فريق دينامو 7-3. وسجل هدفها الأول البحار كودوا، وهو طباخ إحدى سفن أسطول البلطيق. ووفق ما ذكره المشاركون في المباراة التي لم يتم الإعلان عنها حتى لا يتعرض الملعب إلى قصف العدو فإن المتفرجين كانو قلائل.

"مباراة الحياة"

وأقيمت المباراة المعروفة باسم "مباراة الحياة" في 31 مايو 1942. ولم يتم الإعلان عنها لنفس الأسباب. وشاهدها خريجون للكليات العسكرية ومقاتلون جرحى من نزلاء المستشفى العسكري المجاور لاستاد "دينامو".

واستضاف فيها فريق نادي "دينامو" فريقا يمثل أحد مصانع لينينغراد.

وتكونت المباراة من شوطين مدة كل منهما 30 دقيقة. وانتهت بفوز فريق "دينامو" 6 - صفر. وفي الشوط الثاني أطلقت مدفعية العدو طلقات "التحية" حتى أن اللاعبين والمتفرجين اضطروا إلى النزول إلى المخبأ.

وتم في اليوم التالي بث ملخص كامل للمباراة بواسطة أجهزة الراديو ليعرف الجميع أن لينينغراد مدينة حية وأن الحصار لم يهدم معنويات أهاليها والمدافعين عنها.