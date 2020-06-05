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    سرب الجناح التكتيكي من مقاتلات سو-30إس إم وسو-35إس والقاذفات سو-34، خلال بروفة الجزء الجوي من العرض العسكري ي في موسكو، بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)

    ذكرى إعلان الهزيمة... كيف قسم الحلفاء ألمانيا بعد استسلامها؟

    © Sputnik . Aleksei Mayshev
    أخبار 75 عاما على النصر العظيم
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    صدر في 5 يونيو/حزيران 1945، بيان حول هزيمة ألمانيا في الحرب التي اندلعت في سبتمبر/أيلول 1939، حين اعتدت ألمانيا على بولندا.

    المنتصرون

    وصدر البيان عن حكومات دول التحالف المعادي للزعيم النازي هتلر، الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا. وذُيل البيان بتواقيع قادة جيوش الحلفاء في أوروبا مارشال الاتحاد السوفييتي غيورغي جوكوف، والجنرال الأمريكي دوايت أيزنهاور، والفيلد مارشال البريطاني برنارد مونتغمري، والجنرال الفرنسي جان ماري دي لا تر دي تاسيني.

    رسم غرافيتي يصور طيارًا أسطوريًا على واجهة المنزل رقم 32 في شارع نيجنيا كراسنوسيلسكايا في موسكو
    © Photo / The official portal of the Moscow Mayor and Moscow Government
    جداريات "عيد النصر" في الحرب الوطنية العظمى
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    ووقع الحلفاء وممثلو القيادة العسكرية العليا لألمانيا النازية في 7 و8 مايو/أيار 1945 على بيان حول استسلام ألمانيا.

    تنظيم السلطة

    وتولت حكومات الحلفاء بموجب البيان الصادر في 5 يونيو/حزيران 1945، أمور السلطة العيا في ألمانيا المهزومة. وتم تقسيم ألمانيا إلى 4 قطاعات تتولى الدول المنتصرة المسؤولية عنها. وتولى الاتحاد السوفييتي مسؤولية إدارة القطاع الشرقي، بينما تولت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مسؤولية تسيير الأمور في شمال غرب ألمانيا وجنوبها وغربها على التوالي.

    وكانت كل دولة من الدول المنتصرة مسؤولة عن حفظ الأمن وتموين السكان في القطاع الخاص بها. ومن أجل الحفاظ على الأمن تواجدت قوات كل من الدول الأربع في القطاع الخاص بها.

    برلين

    ناديجدا فاسيليفينا بوبوفا (ناديا بوبوفا)، الطيارة السوفيتية التيكانت تشارك في الغارات الليلية ضد العدو النازي خلال الحرب الوطنية. أسقطت أكثر من 23 ألف قنبلة في أكثر من 30 ألف مهمة ضد العدو. بعد الحرب، بقيت بوبوفا في مجال الطيران وحصلت رتبة العقيد، ونالت لقب بطل الاتحاد السوفيتي ووسام النجمة الذهبية، ووسام لينين، ووسام النجمة الحمراء (ثلاث مرات).
    © Photo / Color by Klimbim / Olga Shirnina
    درب النصر... صفحات الحرب الوطنية العظمى في ألوان
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    وتم إنشاء نظام خاص لإدارة العاصمة برلين يضم 4 حكام عسكريين (قومندان) يمثلون الدول المنتصرة الأربع. وأصبح الجنرال نيكولاي برزارين أول قومندان سوفييتي لبرلين. ولقي برزارين مصرعه في حادث تحطم طائرة في 16 يونيو/حزيران 1945. ووفق المؤرخ نيكيتا بورانوف، فإن وفاة برزارين كانت خسارة كبيرة للمؤرخين أيضا لأن برزارين شارك في عمليات هامة للحرب العالمية الثانية ومن شأن مذكراته أن تكشف تفاصيل العديد منها.

    مسؤولية الحرب  

    وحمّل البيان ألمانيا وحدها مسؤولية الحرب العالمية الثانية. ومَن يحاول اليوم تحميل الاتحاد السوفييتي أيضا مسؤولية الحرب فهو يحرف التاريخ كما أشار إلى ذلك المؤرخ بورانوف. ونوه المؤرخ في تصريح لـ"سبوتنيك" إلى أن مسؤولية ألمانيا عن إشعال الحرب أكدها ممثلو الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا حين وقعوا إعلان (بيان) هزيمة ألمانيا.

    وأشار المؤرخ إلى أن إعلان هزيمة ألمانيا يحظر عليها إنتاج واستخدام الطائرات. ويظل هذا الحظر قائما حتى الآن ولذلك يطير الألمان على الطائرت الأجنبية فقط أو يشاركون في المشاريع المشتركة.

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