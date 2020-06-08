عليها نقوشات الحرب... نحو 40 وحدة حربية تاريخية تشارك في عيد النصر

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن ما يقرب من 40 وحدة من المعدات العسكرية التاريخية، والتي تحمل نقوشا مميزة للحرب الوطنية العظمى، ستشارك في احتفال عيد النصر في 24 يونيو/حزيران.

ووفقا للخدمة الصحفية: "ستشارك دبابات من طراز "تي-34-85" الأسطورية، بالإضافة إلى المدفعية الذاتية الحركة المضادة للدبابات "سو-100".

وأضافت: "ستشارك 38 وحدة من المعدات التاريخية في العرض العسكري، والتي تحمل نقوشا مميزة لحقبة الحرب الوطنية العظمى 1941-1945".

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإنه سيتم إيلاء الكثير من الاهتمام للجزء التاريخي من العرض العسكري، حيث سيشارك 11 فوجا في زي جنود الحرب الوطنية العظمى، كما ستحمل شعارات الجبهة التي حملت آنذاك.

وسبق أن أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العرض العسكري في موسكو، الذي تأجل بسبب فيروس كورونا المستجد، والمكرس للذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، سيقام يوم 24 حزيران/يونيو، والذي أعلن يوم عطلة في البلاد.

وتحتفل روسيا يوم 9 أيار/مايو، من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وجه دعوات لقادة العديد من البلدان للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وبهذه المناسبة تجري عادة، في العديد من المدن الروسية، عروض عسكرية، أهمها العرض العسكري في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو.