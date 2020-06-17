بروفة ليلية أولى في الساحة الحمراء تحضيرا للعرض العسكري بمناسبة عيد النصر على النازية

تتحضر القوات الروسية، اليوم الأربعاء، لإجراء أول بروفة عسكرية ليلية في الساحة الحمراء وسط العاصمة موسكو تحضيرا للعرض العسكري الذي سيقام بمناسبة عيد النصر على النازية في الأيام المقبلة.

وذكرت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن البروفة الليلية الأولى ستقام اليوم في 17 حزيران/يونيو في الساحة الحمراء. كما يخطط لإقامة بروفة ثانية ليل غد الخميس.

وسيشارك في العرض العسكري بمناسبة عيد النصر على النازية نحو 13 ألف عسكري وأكثر من 40 وحدة من مختلف التشكيلات والوحدات العسكرية بالإضافة إلى مشاركة أفراد وتلاميذ الكلية الحربية الروسية وجنود من "يون أرميا"، بالإضافة إلى تشكيلات عسكرية أخرى.

كما ستشارك في البروفة العسكرية مركبات عسكرية مختلفة أبرزها دبابات من طراز "أرماتا" ومدرعات عسكرية وناقلات جند مختلفة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، موعد إقامة العرض العسكري السنوي بمناسبة الذكرى الـ 75 للانتصار السوفياتي في الحرب العالمية الثانية، في الـ24 من حزيران / يونيو الجاري.