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    الاحتفالات بالذكرى الـ75 لعيد النصر و العرض العسكري الجوي في موسكو، 9 مايو 2020

    ما هي مفاجآت العرض العسكري في عيد النصر لهذا العام...صور+ فيديو

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    أخبار 75 عاما على النصر العظيم
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    يشهد عام 2020 عبور عدد قياسي من المعدات العسكرية في الساحة الحمراء خلال احتفالات عيد النصر في روسيا، وسيكون بالإمكان رؤية عدد من هذه المعدات للمرة الأولى خلال العرض المزمع إجراؤه في الـ24 من يونيو/حزيران.

    وتتحدث "سبوتنيك" في هذه المقالة عن بعض المعدات العسكرية، التي سيتم عرضها في العرض العسكري في موسكو. في المجموع، سيتم تقديم 234 وحدة من المعدات العسكرية الحديثة والتاريخية للمشاهدين.

    الجزء التاريخي من العرض

    ستظهر الدبابة الأكثر ضخامة في زمن الحرب العالمية الثانية تي-34-84 في الجزء التاريخي من العرض العسكري. هذه الدبابة مصممة على أساس تي-34 نموذج عام 1942. أدى تركيب مدفع عيار 85 ملم وتحسينات هيكلية إلى زيادة فعالية القتال بشكل ملحوظ مقارنة بـ تي-34-76. منذ عام 1944، كانت تي-34-85 الدبابة الرئيسية للجيش الأحمر في الحرب الوطنية العظمى، ولم يتوقف إنتاجها حتى بعد انتهاء الحرب. لا تزال هذه الآلات مستخدمة في العديد من البلدان حول العالم. أيضا في الجزء التاريخي من العرض ستشارك المدفعية ذاتية الدفع سو-100.

    المركبات المدرعة

    بعد المعدات التاريخية، ستخرج المركبات المدرعة "تيغر-إم" و"تايفون-كي" إلى الساحة الحمراء. تم إنشاء "تيغر" لنقل الناس والبضائع، بما في ذلك على الطريق غير المعبد. وقد أظهرت الصراعات المسلحة الحديثة أن هذه المعدات مطلوبة للغاية ويمكنها في كثير من الحالات إنقاذ حياة الجنود. هناك العديد من التعديلات على السيارة المدرعة، والتي تختلف في التسليح وحماية الدروع. أيضًا في الساحة الحمراء، سيتم عرض مركبات مدرعة خصيصًا للإنزال.

    منتدى آرميا 2019 - سيارة تيغر-إم لنقل العسكريين ومختلف الحمولات
    © Sputnik . Valery Melnikov
    منتدى "آرميا 2019" - سيارة "تيغر-إم" لنقل العسكريين ومختلف الحمولات

    الدبابات

    في المجموع، ستشارك 33 دبابة روسية حديثة في العرض. ومنها تي-72بي3 وتي-80بي في إم وتي-90إم "بروريف" وتي-14 "أرماتا" وكذلك مركبة الدعم القتالي للدبابات "تيرميناتور". يذكر أن تي-80بي في إم وتي-90 "بروريف ستعرض لأول مرة. تي-90 تحتوي على برج جديد ومحرك أكثر قوة. الآلة مجهزة بنظام تحديد الأهداف جديد، يوفر إجراء عمليات قتالية في أي وقت من اليوم. الابتكار الرئيسي في تي-90 هو القدرة على تبادل المعلومات مع المركبات الأخرى في الوقت الفعلي. يتميز تعديل تي-80بي في إم بنظام تحديد الهدف "سوسنا-أو" متعدد القنوات، ومحرك التوربين الغازي المعدل  GTD-1250، ومحطة الراديو ذات الموجات القصيرة إر-168-25أو-2 "أكفيدوس".

    المنظومة المضادة للطائرات "ديريفاتسيا- بي في أو"

    "ديريفاتسيا"، التي تُترجم من اللاتينية إلى "الانحراف"، هي مركبة قتالية مزودة بمسدس باليستي عيار 57 ملم ودقة إطلاق عالية، مع نظام آلي للتحكم في إطلاق النار يمكن التحكم به بالكامل عن بُعد. ميزتها الرئيسية هي التكلفة. بالطبع، يمكن إسقاط الطائرات المسيرة بمساعدة الصواريخ، لكن تكلفة كل منها غالبًا ما تتجاوز سعر الطائرات المسيرة نفسها. لذلك، قرر المصممون العودة إلى أسلحة الصواريخ المضادة للطائرات، ولكن التحول إلى مستوى جديد من الجودة. ستعبر هذه المنظومة الساحة الحمراء لأول مرة.

    المنظومات الصاروخية للدفاع الجوي

    سيتم عرض منظومة إس-300في4 لأول مرة في العرض العسكري.

    كان ظهورها ناتجًا عن الحاجة إلى وجود مجمع معقد كجزء من قوات الصواريخ للدفاع الجوي القادرة على حماية المواقع المهمة وتجمعات القوات، وكذلك المناطق والمنشآت الخلفية، من الضربات الجوية الضخمة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تدمر إس-350 صواريخ اعتراضية متطورة، مثل الصواريخ البالستية التكتيكية. زودت المنظومة بذخيرة، ثلاث مرات أكثر من الذخيرة في إس-300 وإس-400، وهي قادرة على صد الهجمات الجوية في وقت واحد من جميع الاتجاهات. أيضا في العرض يمكن رؤية نظام الدفاع الجوي إس-400.

    انظر أيضا:

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    بروفة ليلية أولى في الساحة الحمراء تحضيرا للعرض العسكري بمناسبة عيد النصر على النازية
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    الكلمات الدلالية:
    الساحة الحمراء, سلاح روسيا, العرض العسكري
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