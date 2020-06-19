بقلم بوتين... "75 عاما من النصر العظيم" مسؤولية مشتركة تجاه التاريخ والمستقبل

مرت 75 سنة منذ نهاية الحرب الوطنية العظمى، نشأت أجيال عديدة على مر السنين، وتغيرت الخريطة السياسية للكوكب.

لقد رحل الاتحاد السوفيتي الذي حقق انتصارا ساحقا وملحوظا على النازية وأنقذ العالم بأسره. إلى جانب ذلك، أصبحت أحداث تلك الحرب لفترة طويلة ذاكرة بعيدة، حتى بالنسبة للمشاركين فيها. فلماذا تحتفل روسيا في التاسع من مايو/ أيار كأكبر إجازة؟ لماذا تتوقفت الحياة تقريبًا في 22 يونيو/ حزيران؟ ولماذا يشعر المرء بغصة في الحلق عندما يأتي هذا اليوم؟

يقولون، عادة إن الحرب تترك بصمة عميقة على تاريخ كل أسرة. وراء هذه الكلمات، مصائر الملايين من الناس، ومعاناتهم وألم الخسارة. خلف هذه الكلمات توجد الكبرياء والحقيقة والذاكرة.

بالنسبة لوالدي، كانت الحرب تعني المحن الرهيبة لحصار لينينغراد حيث توفي أخي فيتيا، البالغ من العمر عامين حينها. كان المكان الذي تمكنت فيه والدتي من النجاة بأعجوبة.

تطوع والدي، على الرغم من إعفائه من الخدمة الفعلية، للدفاع عن مسقط رأسه، لقد اتخذ نفس القرار الذي اتخذه ملايين المواطنين السوفييت. حارب في جسر نيفسكي بياتاتشوك وأصيب بجروح خطيرة.

وكلما مرت سنوات، كلما شعرت بالحاجة للتحدث مع والدي ومعرفة المزيد عن فترة الحرب في حياتهم. ومع ذلك، لم يعد لدي الفرصة للقيام بذلك. هذا هو السبب الذي يجعلني احتفظ في قلبي بتلك المحادثات التي أجريتها مع والدي وأمي حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى العاطفة القليلة التي أظهرتها.

الناس الذين هم من عمري وأنا بالطبع، نعتقد أنه من المهم أن يفهم أطفالنا وأحفادنا وأحفاد أحفادنا العذاب والمعاناة التي كان على أسلافهم تحملها. إنهم بحاجة إلى فهم كيف تمكن أسلافهم من المثابرة والفوز.

من أين أتت قوة إرادتهم المطلقة التي لم تدهش فقط بل أذهلت العالم كله؟

بالتأكيد، كانوا يدافعون عن منزلهم وأطفالهم وأحبائهم وعائلاتهم. ومع ذلك، فإن ما شاركوه كان حب وطنهم، وطنهم الأم. ينعكس هذا الشعور العميق بالكامل في جوهر أمتنا تمامًا وأصبح أحد العوامل الحاسمة في قتالها البطولي القرباني ضد النازيين.

أتساءل في كثير من الأحيان: ماذا سيفعل جيل اليوم؟ كيف سيتصرف عندما يواجه أزمة؟ أرى الأطباء الشباب والممرضات والخريجين الجدد في بعض الأحيان الذين يذهبون إلى "المنطقة الحمراء" لإنقاذ الأرواح. أرى جنودنا الذين يحاربون الإرهاب الدولي في شمال القوقاز ويقاتلون حتى النهاية في سوريا. أولئك صغار جدا، كان العديد منهم يبدو كأنهم كانوا جزءا من فرقة المظليين السادسة الأسطورة الخالدة منذ 19 أو 20 عاما. لكنهم جميعا أثبتوا أنهم يستحقون أن يرثوا عمل المحاربين في وطننا الذي دافع عنه خلال الحرب الوطنية العظمى.

لذلك، أنا واثق من أن إحدى السمات المميزة لشعوب روسيا هي الوفاء بواجبها دون الشعور بالأسف على نفسها، عندما تتطلب الظروف ذلك. تبقى قيم مثل الأنانية والوطنية والحب لمنزلهم وعائلتهم والوطن الأم أساسية ومتكاملة للمجتمع الروسي، حتى يومنا هذا. هذه القيم هي التي تبدو إلى حد كبير العمود الفقري لسيادة بلدنا.

في الوقت الحاضر، لدينا تقاليد جديدة أنشأها الشعب، مثل "الفوج الخالد"، هذه هي مسيرة الذاكرة التي ترمز إلى امتناننا، فضلا عن اتصال المعيشة وروابط الدم بين الأجيال. تخرج الملايين إلى الشوارع حاملين صور أقاربهم الذين دافعوا عن وطنهم وهزموا النازيين. وهذا يعني أن حياتهم ومحنهم وتضحياتهم، وكذلك النصر الذي تركوه لنا لن ينسى أبدًا.

تقع على عاتقنا مسؤولية ماضينا ومستقبلنا لبذل قصارى جهدنا لمنع حدوث تلك المآسي المروعة مرة أخرى. لذلك اضطررت للخروج بمقال حول الحرب العالمية الثانية والحرب الوطنية العظمى.

لقد ناقشت هذه الفكرة في مناسبات عديدة مع قادة العالم، وأبدوا دعمهم. في قمة قادة رابطة الدول المستقلة التي عقدت في نهاية العام الماضي، اتفقنا جميعًا على شيء واحد: "من الضروري أن ننقل إلى الأجيال القادمة ذكرى حقيقة أن النازيين هزموا أولا وقبل كل شيء من قبل الشعب السوفيتي وأن ممثلي جميع جمهوريات الاتحاد السوفيتي قاتلت جنبا إلى جنب في تلك المعركة البطولية، سواء على الخطوط الأمامية أو الخلفية. خلال تلك القمة، تحدثت أيضا مع نظرائي عن فترة ما قبل الحرب الصعبة".

هذه المحادثة أثارت ضجة في أوروبا والعالم. هذا يعني أنه حان الوقت بالفعل لإعادة النظر في دروس الماضي. في الوقت نفسه، كانت هناك العديد من الانفجارات العاطفية، وانعدام الأمن الخفي المقنع والاتهامات الصاخبة التي تلت ذلك.

من خلال التصرف بدافع العادة، اندفع بعض السياسيين إلى الادعاء بأن روسيا كانت تحاول إعادة كتابة التاريخ. ومع ذلك، فشلوا في دحض حقيقة واحدة أو دحض حجة واحدة.

من الصعب بالفعل، إن لم يكن من المستحيل، أن تجادل مع الوثائق الأصلية التي، بالمناسبة، يمكن العثور عليها ليس فقط في الأرشيفات الروسية، ولكن أيضًا في الأرشيفات الأجنبية.

وبالتالي، هناك حاجة لمزيد من دراسة الأسباب التي تسببت في الحرب العالمية والتفكير في الأحداث المعقدة والمآسي والانتصارات، وكذلك دروسها، بالنسبة لبلدنا والعالم بأسره.

ومثلما قلت، من الأهمية بمكان الاعتماد حصريًا على وثائق الأرشيف والأدلة المعاصرة مع تجنب أية تكهنات أيديولوجية أو مسيسة.

أود أن أتذكر مرة أخرى الحقيقة الواضحة. تنبع الأسباب الجذرية للحرب العالمية الثانية بشكل أساسي من القرارات التي اتخذت بعد الحرب العالمية الأولى. تحولت "معاهدة فرساي" رمزا للظلم الشديد لألمانيا. وهذا يعني ضمناً أن البلاد سيتم سلبها، وتُجبر على دفع تعويضات هائلة للحلفاء الغربيين الذين استنزفوا اقتصادها. وقدم المارشال الفرنسي فرديناند فوش، الذي شغل منصب القائد الأعلى للحلفاء، وصفا مقدسا لتلك المعاهدة، بقوله: "هذا ليس سلاما. إنه هدنة لمدة عشرين عاما".

كان الإذلال الوطني هو أرض خصبة لمشاعر الانتقام الراديكالية في ألمانيا. لعب النازيون بمهارة على عواطف الناس وبنوا دعايتهم الواعدة بتخليص ألمانيا من "إرث فرساي" وإعادة البلاد إلى قوتها السابقة مع دفع الشعب الألماني إلى الحرب.

ومن المفارقات أن الدول الغربية، وخاصة المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في ذلك. استثمرت مؤسساتهم المالية والصناعية بنشاط في المصانع والمعامل الألمانية التي تصنع المنتجات العسكرية.

إلى جانب ذلك، دعم العديد من الأشخاص في الطبقة الأرستقراطية والمؤسسة السياسية الحركات الراديكالية واليمينية المتطرفة والقومية، التي كانت آخذة في ارتفاع في ألمانيا وأوروبا.

تسبب "النظام العالمي لفرساي" في نشوب العديد من الخلافات الضمنية والصراعات الواضحة. لقد داروا حول حدود الدول الأوروبية الجديدة التي حددها المنتصرون بشكل عشوائي في الحرب العالمية الأولى. وتلا ذلك تقريبًا ترسيم الحدود متبوعًا على الفور بالنزاعات الإقليمية والمطالبات المتبادلة التي تحولت إلى "قنابل موقوتة".

كان إنشاء عصبة الأمم إحدى النتائج الرئيسية للحرب العالمية الأولى. كانت هناك توقعات عالية لتلك المنظمة الدولية لضمان السلام الدائم والأمن الجماعي. كانت فكرة تقدمية أنه، إذا تم السير في فلكها باستمرار، يمكن أن تمنع بالفعل أهوال الحرب العالمية من الحدوث مرة أخرى.

ومع ذلك، أثبتت عصبة الأمم التي تهيمن عليها القوى المنتصرة لفرنسا والمملكة المتحدة أنها غير فعالة، وانشغلت فور إنشائها مناقشات لا طائل من ورائها.

لم توجه عصبة الأمم والقارة الأوروبية بشكل عام آذانًا صاغية للنداءات المتكررة من الاتحاد السوفيتي لإنشاء نظام أمن جماعي عادل، والتوقيع على ميثاق أوروبا الشرقية واتفاقية المحيط الهادئ لمنع العدوان. وتم تجاهل هذه المقترحات.

كما فشلت عصبة الأمم في منع الصراعات في أنحاء مختلفة من العالم، مثل هجوم إيطاليا على إثيوبيا، والحرب الأهلية في إسبانيا، والعدوان الياباني على الصين، وفوضى النمسا.

علاوة على ذلك، في قضية خيانة ميونيخ، أنه بالإضافة إلى هتلر وموسوليني، شارك فيها قادة بريطانيون وفرنسيون، حيث احتلت تشيكوسلوفاكيا بموافقة كاملة من عصبة الأمم. أود أن أشير في هذا الصدد إلى أنه، على عكس العديد من القادة الأوروبيين الآخرين في ذلك الوقت، لم يخزي ستالين نفسه من خلال عقده لقاء مع هتلر، الذي كان معروفًا بين الدول الغربية كسياسي حسن السمعة، وكان ضيفًا مرحبًا به في العواصم الأوروبية.

كما شاركت بولندا في تقسيم تشيكوسلوفاكيا إلى جانب ألمانيا. قرروا معا مقدما من سيحصل على أي قطعة من الأراضي التشيكوسلوفاكية.

في 20 سبتمبر 1938، أبلغ السفير البولندي في ألمانيا جوزيف ليبسكي، وزير خارجية بولندا جوزيف بيك، بشأن التأكيدات التالية التي قدمها هتلر، والتي قاله فيها: "في حالة وجود نزاع بين بولندا وتشيكوسلوفاكيا حول مصالحنا في تيشين، فإن الرايخ سيمكنه الوقوف بجانب بولندا ". حتى أن الزعيم النازي دفع ونصح بأن بولندا لا يمكن لها البدء في أي رد فعل "إلا بعد أن يحتل الألمان جبال السوديت".

كانت بولندا تدرك أنه بدون دعم هتلر، كل خططها الاستعمارية التي وضعتها. أود أن أقتبس في هذا الصدد سجلًا للمحادثة بين السفير الألماني في وارسو هانز أدولف فون مولتك وجوزيف بيك التي جرت في 1 أكتوبر 1938، وركزت على العلاقات البولندية التشيكية وموقف الاتحاد السوفيتي في هذه المسألة. تقول المحادثة: "أعرب السيد بيك عن امتنانه الحقيقي للمعاملة الموالية التي مُنحت [للمصالح] البولندية في مؤتمر ميونيخ، فضلاً عن صدق العلاقات خلال الصراع التشيكي. وقدرت الحكومة موقف الفوهرر والمستشار تمامًا من قبل الحكومة والشعب [في بولندا]".

كان تقسيم تشيكوسلوفاكيا وحشي ويبعث على السخرية. دمرت ميونيخ حتى الضمانات الرسمية الهشة التي بقيت في القارة. وبينت أن الاتفاقات المتبادلة لا قيمة لها. كانت خيانة ميونيخ بمثابة "الزناد" وجعلت الحرب الكبرى في أوروبا حتمية.

اليوم، يرغب السياسيون الأوروبيون، والقادة البولنديون على وجه الخصوص، في مسح خيانة ميونيخ من التاريخ. لماذا ؟ إن حقيقة أن بلادهم قد كسرت التزاماتها ذات مرة ودعمت خيانة ميونيخ، حتى أن بعضهم شارك في تقسيم الغنيمة، ليست السبب الوحيد. الأمر الآخر هو أنه من المحرج نوعا ما أن نتذكر أنه خلال تلك الأيام الدرامية لعام 1938، كان الاتحاد السوفيتي هو الوحيد الذي دعم تشيكوسلوفاكيا.

حاول الاتحاد السوفيتي، وفقا لالتزاماته الدولية، بما في ذلك الاتفاقات مع فرنسا وتشيكوسلوفاكيا، منع حدوث المأساة.

في غضون ذلك، كانت بولندا، في سعيها لتحقيق مصالحها، تبذل قصارى جهدها لعرقلة إنشاء نظام أمن جماعي في أوروبا. كتب وزير الخارجية البولندي جوزيف بيك عن ذلك مباشرة في رسالته المؤرخة في 19 سبتمبر 1938 إلى السفير المذكور جوزيف ليبسكي قبل اجتماعه مع هتلر: "في العام الماضي، رفضت الحكومة البولندية أربع مرات اقتراح الانضمام إلى الاتحاد الدولي. التدخل في الدفاع عن تشيكوسلوفاكيا".

اختارت بريطانيا، وكذلك فرنسا، التي كانت في ذلك الوقت الحليف الرئيسي للتشيك والسلوفاك، سحب ضماناتهم والتخلي عن هذا البلد الأوروبي الشرقي إلى مصيره. وبذلك، سعت إلى توجيه انتباه النازيين شرقاً حتى تصطدم ألمانيا والاتحاد السوفيتي ويراق المزيد من الدم.

هذا هو جوهر سياسة الاسترضاء الغربية، التي تم اتباعها ليس فقط تجاه الرايخ الثالث ولكن أيضًا تجاه المشاركين الآخرين في ما يسمى ميثاق مناهضة الكومنترن - إيطاليا الفاشية واليابان العسكرية.

في الشرق الأقصى، بلغت هذه السياسة ذروتها في إبرام الاتفاق الأنجلو-ياباني في صيف عام 1939، الذي أعطى طوكيو الحرية في الصين. كانت القوى الأوروبية الرائدة غير راغبة في الاعتراف بالخطر المميت الذي تشكله ألمانيا وحلفاؤها على العالم كله. كانوا يأملون أن يتركوا بحريتهم دون أن تمسهم الحرب.

أظهرت خيانة ميونيخ للاتحاد السوفيتي أن الدول الغربية ستتعامل مع القضايا الأمنية دون أخذ مصالحها في الاعتبار. في الواقع، يمكنهم حتى إنشاء جبهة معادية للسوفيت، إذا لزم الأمر.

ومع ذلك، بذل الاتحاد السوفيتي قصارى جهده لاستخدام كل فرصة لإنشاء تحالف مناهض لهتلر. على الرغم من - سأقولها مرة أخرى - التعامل المزدوج من جانب الدول الغربية.

على سبيل المثال، أبلغت المخابرات القيادة السوفيتية بمعلومات تفصيلية عن الاتصالات من وراء الكواليس بين بريطانيا وألمانيا في صيف عام 1939. الشيء المهم هو أن تلك الاتصالات كانت نشطة تمامًا وتزامنت عمليًا مع المفاوضات الثلاثية بين فرنسا، وبريطانيا العظمى والاتحاد السوفييتي، على العكس من ذلك، طال أمد تلك الاتصالات من قبل الشركاء الغربيين.

في هذا الصدد، سأذكر وثيقة من الأرشيف البريطاني. والتي تحتوي على تعليمات للبعثة العسكرية البريطانية التي جاءت إلى موسكو في أغسطس 1939. وينص بشكل مباشر على أن الوفد كان سيشرع في المفاوضات ببطء شديد، وأن حكومة المملكة المتحدة ليست مستعدة لتحمل أي التزامات محددة بالتفصيل و تقييد حريتهم في العمل تحت أي ظرف من الظروف.

وسأذكر أيضًا أنه على عكس الوفدين البريطاني والفرنسي، كان الوفد السوفيتي برئاسة كبار قادة الجيش الأحمر، الذين لديهم السلطة اللازمة "لتوقيع اتفاقية عسكرية بشأن تنظيم الدفاع العسكري عن إنجلترا وفرنسا والاتحاد السوفيتي ضد العدوان في أوروبا".

لعبت بولندا دورها في فشل تلك المفاوضات، لأنها لا تريد أن يكون لديها أي التزامات تجاه الجانب السوفياتي. حتى تحت ضغط حلفائهم الغربيين، رفضت القيادة البولندية فكرة العمل المشترك مع الجيش الأحمر لمحاربة الفيرماخت. فقط عندما علموا بوصول ريبنتروب إلى موسكو، أخطر جيه بيك على مضض وليس بشكل مباشر، من خلال الدبلوماسيين الفرنسيين، الجانب السوفييتي بالآتي: "في حالة العمل المشترك ضد العدوان الألماني، التعاون بين بولندا والاتحاد السوفيتي غير وارد في الظروف التقنية التي لم يتم الاتفاق عليها بعد".

وفي الوقت نفسه، أوضح لزملائه: "وافقت على هذه الصياغة فقط من أجل التكتيكات، وموقفنا الأساسي فيما يتعلق بالاتحاد السوفييتي نهائي ولا يزال دون تغيير".

في ظل هذه الظروف، وقع الاتحاد السوفيتي ميثاق عدم الاعتداء مع ألمانيا. لقد كانت عملياً آخر دولة أوروبية تقوم بذلك. إلى جانب ذلك، تم ذلك في مواجهة تهديد حقيقي بالحرب على جبهتين - مع ألمانيا في الغرب ومع اليابان في الشرق، حيث كان القتال العنيف على نهر خالخين جول دائرا بالفعل.

في الواقع، يستحق ستالين ومرافقيه العديد من الاتهامات المشروعة. نتذكر الجرائم التي ارتكبها النظام ضد شعبه ورعب القمع الجماعي. وبعبارة أخرى، هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن يوبخ عليها القادة السوفييت، لكن سوء فهم طبيعة التهديدات الخارجية ليس من بينها. لقد شاهدوا كيف جرت محاولات لمغادرة الاتحاد السوفيتي وحده للتعامل مع ألمانيا وحلفائها. مع الأخذ في الاعتبار هذا التهديد الحقيقي، سعت إلى شراء الوقت الثمين اللازم لتعزيز دفاعات البلاد.

في الوقت الحاضر، نسمع الكثير من التكهنات والاتهامات ضد روسيا الحديثة فيما يتعلق باتفاقية عدم الاعتداء التي وقعت في ذلك الوقت.

نعم، روسيا هي الدولة التي تتحمل كافة التبعات القانونية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والفترة السوفياتية - بكل انتصاراتها ومآسيها - هي جزء غير قابل للتنصل من تاريخنا الممتد لألف عام.

ومع ذلك، دعونا نتذكر أن الاتحاد السوفيتي أعطى تقييماً قانونياً وأخلاقياً لما يسمى بميثاق مولوتوف - ريبنتروب. أدان مجلس السوفييت الأعلى في قراره المؤرخ 24 ديسمبر 1989 رسمياً البروتوكولات السرية باعتبارها "فعل قوة شخصية" لم يعيد بأي حال من الأحوال "إرادة الشعب السوفييتي الذي لا يتحمل أي مسؤولية عن هذا التواطؤ".

ومع ذلك، فضلت دول أخرى نسيان الاتفاقات التي تحمل توقيعات النازيين والسياسيين الغربيين، ناهيك عن إعطاء تقييمات قانونية أو سياسية لهذا التعاون، بما في ذلك القبول الصامت - أو حتى التحريض المباشر - لبعض السياسيين الأوروبيين في الخطط الهمجية للنازيين. يكفي أن نتذكر العبارة الساخرة التي قالها السفير البولندي في ألمانيا جيه ليبسكي خلال محادثته مع هتلر في 20 سبتمبر 1938: "لحل المشكلة اليهودية، سنبني نحن [البولنديين] على شرفهم نصبا تذكاريا رائعا في وارسو".

إلى جانب ذلك، لا نعرف ما إذا كانت هناك أية "بروتوكولات" سرية أو ملاحق لاتفاقيات عدد من البلدان مع النازيين. الشيء الوحيد الذي بقي القيام به هو أخذ كلمتهم من أجله. على وجه الخصوص، لم يتم بعد رفع السرية عن المواد المتعلقة بالمحادثات الأنغلو-ألمانية السرية.

لذلك، نحث جميع الدول على تكثيف عملية نشر أرشيفاتها ونشر وثائق الحرب التي لم تكن معروفة من قبل للحرب وفترات ما قبل الحرب - بالطريقة التي قامت بها روسيا في السنوات الأخيرة. في هذا السياق، نحن على استعداد للتعاون الواسع والمشاريع البحثية المشتركة التي يشارك فيها مختلف المؤرخين.

ولكن دعونا نعود إلى الأحداث التي سبقت الحرب العالمية الثانية مباشرة. كان من السذاجة الاعتقاد بأن هتلر، بمجرد ما فعله مع تشيكوسلوفاكيا، لن يقدم مطالبات إقليمية جديدة. هذه المرة تضمنت المطالبات شريكها الأخير في تقسيم تشيكوسلوفاكيا - بولندا.

هنا، تم استخدام إرث فرساي، ولا سيما مصير ما يسمى بممر "دانزيغ"، مرة أخرى كذريعة. يقع اللوم على المأساة التي عانت منها بولندا بعد ذلك بالكامل على القيادة البولندية، التي أعاقت تشكيل تحالف عسكري بين بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي واعتمدت على مساعدة شركائها الغربيين، وألقت شعبها تحت مقصلة آلة تدمير هتلر.

تم شن الهجوم الألماني بما يتفق تمامًا مع عقيدة الحرب الخاطفة. على الرغم من المقاومة الشديدة البطولية للجيش البولندي، في 8 سبتمبر 1939 - بعد أسبوع واحد فقط من اندلاع الحرب - كانت القوات الألمانية في طريقها إلى وارسو. بحلول 17 سبتمبر، كان القادة العسكريون والسياسيون في بولندا قد فروا إلى رومانيا، تاركين شعبهم، الذين واصلوا القتال ضد الغزاة.

كان أمل بولندا في المساعدة من حلفائها الغربيين هباء. بعد إعلان الحرب ضد ألمانيا، تقدمت القوات الفرنسية على بعد عشرات الكيلومترات فقط في عمق الأراضي الألمانية. كل ذلك بدا وكأنه مجرد عرض للعمل القوي. علاوة على ذلك، قرر المجلس الأعلى للحرب الأنجلو-فرنسية، الذي عقد أول اجتماع له في 12 سبتمبر 1939 في مدينة أبفيل الفرنسية، إيقاف الهجوم تمامًا نظرًا للتطورات السريعة في بولندا. كان ذلك عندما بدأت الحرب الزائفة سيئة السمعة. ما فعلته بريطانيا وفرنسا كان خيانة صارخة لالتزاماتهما تجاه بولندا.

في وقت لاحق، خلال محاكمات نورمبرغ، شرح الجنرالات الألمان نجاحهم السريع في الشرق. واعترف الرئيس السابق لأركان العمليات في القيادة العليا للقوات المسلحة الألمانية، الجنرال ألفريد جودل قائلا: "لم نعاني من الهزيمة منذ عام 1939 فقط لأن حوالي 110 فرقة فرنسية وبريطانية متمركزة في الغرب ضد 23 فرقة ألمانية خلال حربنا مع بولندا ظلت خاملة تماما".

لقد طلبت استرجاعها من محفوظات المجموعة الكاملة من المواد المتعلقة بالاتصالات بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا في أيام دراماتيكية من أغسطس وسبتمبر 1939. وفقًا للوثائق، الفقرة 2 من البروتوكول السري للدول الألمانية السوفيتية غير نص ميثاق العدوان المؤرخ 23 أغسطس 1939 على أنه في حالة إعادة التنظيم الإقليمي السياسي للمناطق المكونة للدولة البولندية، فإن حدود المجالات التي تهم البلدين ستسير "تقريبًا على طول أنهار نيرو وفيستولا وسان". وبعبارة أخرى، فإن مجال النفوذ السوفيتي لم يشمل فقط المناطق التي كان معظمها موطنًا للسكان الأوكرانيين والبيلاروسيين، ولكن أيضًا الأراضي البولندية التاريخية في فيستولا وبوغ تتداخل معنا أيضا، هذه الحقيقة معروفة لدى قلة قليلة هذه الأيام.

وبالمثل، لا يعرف سوى عدد قليل جدًا أنه فور الهجوم على بولندا، في الأيام الأولى من سبتمبر 1939، دعت برلين بقوة وبشكل متكرر موسكو للانضمام إلى العمل العسكري. ومع ذلك، تجاهلت القيادة السوفيتية تلك الدعوات وخططت لتجنب الانخراط في التطورات الدرامية لأطول فترة ممكنة.

فقط عندما أصبح من الواضح تمامًا أن بريطانيا العظمى وفرنسا لن تساعدان حليفتهما، ويمكن للفيرماخت أن يحتلوا بولندا بأكملها بسرعة، وبالتالي يظهرون على نهج مينسك الذي قرر الاتحاد السوفيتي إرساله، في صباح يوم 17 سبتمبر، كانت وحدات الجيش الأحمر عند ما يسمى خطوط الحدود الشرقية، والتي تشكل في الوقت الحاضر جزءًا من أراضي بيلاروسيا وأوكرانيا وليتوانيا.

من الواضح أنه لم يكن هناك بديل. وإلا، فإن الاتحاد السوفيتي سيواجه مخاطر متزايدة بشكل خطير لأنه - سأقول ذلك مرة أخرى - لم تكن الحدود السوفيتية البولندية القديمة تمتد إلا على بعد بضع عشرات من الكيلومترات من مينسك. سيتعين على البلاد الدخول في الحرب التي لا مفر منها مع النازيين من مواقع استراتيجية سيئة للغاية، في حين أن الملايين من الناس من جنسيات مختلفة، بما في ذلك اليهود الذين يعيشون بالقرب من بريست وجرودنو، وبرزيميول، ولفوف وويلنو، الذين سيتركون ليموتوا على أيدي النازيون وشركائهم المحليين – من المعادين للسامية والقوميين المتطرفين.

حقيقة أن الاتحاد السوفيتي سعى إلى تجنب الانخراط في الصراع المتزايد لأطول فترة ممكنة وكان غير راغب في القتال جنبًا إلى جنب مع ألمانيا هو السبب في أن الاتصال الحقيقي بين القوات السوفيتية والألمانية قد حدث في الشرق الأقصى بكثير من الحدود المتفق عليه في البروتوكول السري. لم يكن على نهر فيستولا ولكنه أقرب إلى ما يسمى بخط كرزون، الذي كان في عام 1919 أوصى به الوفاق الثلاثي كحدود بولندا الشرقية.

كما هو معروف، ليس هناك أي فائدة من استخدام المزاج الشرطي عندما نتحدث عن الأحداث الماضية. سأقول فقط، في سبتمبر 1939، كان لدى القيادة السوفيتية فرصة لتحريك الحدود الغربية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية حتى أبعد غربًا، وصولًا إلى وارسو ، لكنها قررت ما هو عكس ذلك تماما.

اقترح الألمان إضفاء الطابع الرسمي على الوضع الراهن الجديد. في 28 سبتمبر 1939 ، وقع آي ريبنتروب وفي مولوتوف في موسكو على معاهدة الحدود والصداقة بين ألمانيا والاتحاد السوفيتي، بالإضافة إلى البروتوكول السري لتغيير حدود الدولة، والذي تم بموجبه التعرف على الحدود عند خط ترسيم الحدود، حيث وقف الجيشان بحكم الواقع.

في خريف عام 1939، بدأ الاتحاد السوفيتي، سعيًا وراء أهدافه العسكرية والدفاعية الاستراتيجية، عملية دمج لاتفيا وليتوانيا وإستونيا. وتم إعلان انضمامهم إلى الاتحاد السوفيتي على أساس تعاقدي، بموافقة السلطات المنتخبة في تلك البلدان. كان هذا يتماشى مع القانون الدولي وقانون الدولة في ذلك الوقت.

إلى جانب ذلك، في أكتوبر 1939، أعيدت مدينة فيلنا والمنطقة المحيطة بها، التي كانت في السابق جزءًا من بولندا، إلى ليتوانيا. حافظت جمهوريات البلطيق داخل اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية على هيئاتها الحكومية ولغتها وكان لها تمثيل في هياكل الدولة العليا للاتحاد السوفيتي.

خلال كل هذه الأشهر كان هناك صراع دبلوماسي وسياسي - عسكري غير مرئي وعمل استخباراتي غير مرئي. فهمت موسكو أنها كانت تواجه عدوًا شرسًا وقاسًيا، وأن حربًا سرية ضد النازية كانت قد بدأت بالفعل. ولا يوجد سبب لأخذ تصريحات رسمية ومذكرات بروتوكول رسمية في ذلك الوقت كدليل على "الصداقة" بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا. كان للاتحاد السوفيتي اتصالات تجارية وتقنية نشطة ليس فقط مع ألمانيا، ولكن مع دول أخرى أيضًا. في حين حاول هتلر مرارًا وتكرارًا جذب الاتحاد السوفيتي إلى مواجهة ألمانيا مع المملكة المتحدة. لكن الحكومة السوفيتية صمدت.

المحاولة الأخيرة لإقناع الاتحاد السوفيتي بالعمل معا قام بها هتلر خلال زيارة مولوتوف إلى برلين في نوفمبر 1940. لكن مولوتوف اتبع بدقة تعليمات ستالين وحصر نفسه في مناقشة عامة للفكرة الألمانية حول انضمام الاتحاد السوفيتي إلى الميثاق الثلاثي وقعت عليها ألمانيا وإيطاليا واليابان في سبتمبر 1940 وموجهة ضد المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. لا عجب أنه في 17 نوفمبر أعطى مولوتوف التعليمات التالية لممثل مفوض الاتحاد السوفيتي في لندن إيفان مايسكي التي كان مفادها: "لمعلوماتك... لم يتم توقيع أي اتفاق أو كان من المقرر التوقيع عليه في برلين. لقد تبادلنا وجهات نظرنا في برلين فقط... وكان ذلك واضح للجميع... يبدو أن الألمان واليابانيين حريصون على دفعنا نحو الخليج والهند. ورفضنا مناقشة هذا الأمر لأننا نعتبر هذه النصيحة من جانب ألمانيا غير مناسبة ".

وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر، وصفته القيادة السوفيتية بأنه يوم كامل من خلال طرح الشروط غير المقبولة للنازيين رسمياً على برلين، بما في ذلك انسحاب القوات الألمانية من فنلندا، ومعاهدة المساعدة المتبادلة بين بلغاريا والاتحاد السوفيتي، وعدد من البنود الأخرى. وبالتالي استبعد عمدا أي إمكانية للانضمام إلى الميثاق. شكل هذا الموقف بالتأكيد نية الفوهرر لشن حرب على الاتحاد السوفيتي. وفي ديسمبر / كانون الأول، وضع جانباً تحذيرات خبرائه الاستراتيجيين حول الخطر الكارثي المتمثل في وجود حرب على جبهتين، وافق على خطة بربروسا.

وفعل ذلك مع العلم أن الاتحاد السوفيتي كان القوة الرئيسية التي عارضته في أوروبا وأن المعركة القادمة في الشرق ستقرر نتيجة الحرب العالمية. ولم يكن لديه شك في سرعة ونجاح حملة موسكو.

وهنا أود أن أسلط الضوء على ما يلي: الدول الغربية، في الواقع، اتفقت في ذلك الوقت مع الإجراءات السوفيتية واعترفت بنية الاتحاد السوفيتي لضمان أمنها القومي.

في الواقع، في 1 أكتوبر 1939 قال ونستون تشرشل، اللورد الأول للأميرالية آنذاك، في خطابه في الإذاعة: "اتبعت روسيا سياسة باردة للمصالح الذاتية... لكن على الجيوش الروسية أن تقف على هذا الخط [المقصود بالحدود الغربية الجديدة] وهذا أمر ضروري بشكل واضح لسلامة روسيا ضد التهديد النازي". وفي 4 أكتوبر 1939 تحدث في مجلس اللوردات، وزير الخارجية البريطاني هاليفاكس قائلا: "... يجب التذكير بأن تصرفات الحكومة السوفيتية كانت نقل الحدود بشكل أساسي إلى الخط الذي أوصى به اللورد كرزون في مؤتمر فرساي... أنا فقط أستشهد بالحقائق التاريخية ويعتقدون أنها لا تقبل الجدل". وأكد السياسي البريطاني البارز ورجل الدولة د. لويد جورج أن "الجيوش الروسية احتلت الأراضي غير البولندية والتي استولت عليها بولندا بالقوة بعد الحرب العالمية الأولى... سيكون من الجنون الإجرامي وضع التقدم الروسي على قدم المساواة مع الألمانية".

في الاتصالات غير الرسمية مع الممثل المفوض السوفيتي مايسكي، تحدث الدبلوماسيون البريطانيون والسياسيون رفيعو المستوى بصراحة أكبر. ففي 17 أكتوبر 1939، أكد له وكيل وزارة الخارجية ر. أ. بتلر أن دوائر الحكومة البريطانية تعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك شك في إعادة غرب أوكرانيا وبيلاروسيا إلى بولندا. وفقا لما قاله، إذا كان من الممكن إنشاء بولندا الإثنوغرافية ذات الحجم المتواضع مع ضمان ليس فقط لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وألمانيا، ولكن أيضًا لبريطانيا وفرنسا، لكانت الحكومة البريطانية تعتبر نفسها راضية تمامًا. في 27 أكتوبر 1939، قال كبير مستشاري تشامبرلين، إتش. ويلسون، أنه يجب استعادة بولندا كدولة مستقلة على أساسها الإثنوغرافي، ولكن بدون غرب أوكرانيا وبيلاروسيا.

من الجدير بالذكر أنه خلال هذه المحادثات تم استكشاف إمكانيات تحسين العلاقات البريطانية السوفيتية. وضعت هذه الاتصالات إلى حد كبير الأساس للتحالف المستقبلي والتحالف ضد هتلر. برز تشرشل بين سياسيين آخرين مسؤولين وبعيدين النظر، وعلى الرغم من كراهيته الشائنة للاتحاد السوفيتي، فقد كان يفضل التعاون مع السوفيت حتى من قبل. في مايو 1939، قال في مجلس العموم: "سنكون في خطر مميت إذا فشلنا في إنشاء تحالف كبير ضد العدوان. أسوأ حماقة هو إبعاد أي تعاون طبيعي مع روسيا السوفيتية." وبعد بدء الأعمال العدائية في أوروبا، في اجتماعه مع ماييسكي في 6 أكتوبر 1939، أكد أنه لا توجد تناقضات خطيرة بين المملكة المتحدة والاتحاد السوفيتي، وبالتالي، لم يكن هناك سبب لعلاقات متوترة أو غير مرضية. وذكر أيضا أن الحكومة البريطانية حريصة على تطوير العلاقات التجارية وعلى استعداد لمناقشة أي تدابير أخرى من شأنها تحسين العلاقات.

لم تحدث الحرب العالمية الثانية بين عشية وضحاها، ولم تبدأ بشكل غير متوقع أو فجأة. ولم يكن العدوان الألماني على بولندا من العدم. كانت نتيجة عدد من الميول والعوامل للسياسة العالمية في ذلك الوقت. وقعت جميع أحداث ما قبل الحرب في مكانها لتشكل سلسلة قاتلة واحدة. لكن، بلا شك، كانت العوامل الرئيسية التي حددت مسبقًا أكبر مأساة في تاريخ البشرية هي أنانية الدولة، والجبن، واسترضاء المعتدي الذي كان يكتسب القوة، وعدم استعداد النخب السياسية للبحث عن حل وسط.

لذلك، ليس من العدل الادعاء بأن زيارة وزير الخارجية النازي ريبنتروب التي استغرقت يومين إلى موسكو كانت السبب الرئيسي لبدء الحرب العالمية الثانية. جميع الدول الرائدة مسؤولة إلى حد ما عن تفشي المرض. كل واحد منهم ارتكب أخطاء قاتلة، معتقدًا متعجرفًا أنه يمكنهم التفوق على الآخرين، وتأمين مزايا أحادية الجانب لأنفسهم أو الابتعاد عن الكارثة العالمية الوشيكة. وهذا قصر النظر، رفض إنشاء نظام أمن جماعي كلف ملايين الأرواح وخسائر فادحة.

بقول هذا، أنا لا أنوي بأي حال من الأحوال القيام بدور القاضي أو اتهام أي شخص أو تبرئته، ناهيك عن بدء جولة جديدة من المواجهة الدولية للمعلومات في المجال التاريخي والتي يمكن أن تضع البلدان والشعوب على خلاف. أعتقد أن الأكاديميين الذين لديهم تمثيل واسع من العلماء المحترمين من مختلف دول العالم هم الذين يجب أن يبحثوا عن تقييم متوازن لما حدث. كلنا بحاجة إلى الحقيقة والموضوعية. من جهتي، لطالما شجعت زملائي على بناء حوار هادئ ومنفتح ومبني على الثقة، للنظر إلى الماضي المشترك بطريقة ناقدة ونزيهة. مثل هذا النهج سيجعل من الممكن عدم تكرار الأخطاء التي ارتكبت في ذلك الوقت وضمان التنمية السلمية والناجحة لسنوات قادمة.

ومع ذلك، فإن العديد من شركائنا ليسوا مستعدين بعد للعمل المشترك. على العكس من ذلك فهم، سعياً وراء أهدافهم، يزيدون من عدد ونطاق الهجمات الإعلامية ضد بلدنا، محاولين جعلنا نوفر الأعذار ونشعر بالذنب، ونتبنى بشكل كامل تصريحات منافقة وذات دوافع سياسية. وهكذا، على سبيل المثال، اتهم القرار المتعلق بأهمية الذكرى الأوروبية لمستقبل أوروبا الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي في 19 سبتمبر 2019 الاتحاد السوفيتي مباشرة مع ألمانيا النازية بإطلاق العنان للحرب العالمية الثانية. وغني عن القول إنه لا يوجد ذكر لميونيخ على الإطلاق.

أعتقد أن مثل هذه "الأعمال الورقية" - لأنني لا أستطيع أن أسمي هذا القرار وثيقة - تهدف بوضوح إلى إثارة فضيحة، محفوفة بتهديدات حقيقية وخطيرة. في الواقع، تم اعتماده من قبل مؤسسة محترمة للغاية. وماذا يظهر ذلك؟ ومن المؤسف أن هذا يكشف عن سياسة مدروسة تهدف إلى تدمير النظام العالمي لما بعد الحرب التي كان إنشاءها مسألة شرف ومسؤولية للدول صوت عدد من ممثليها اليوم لصالح هذا القرار المخادع. وهكذا، طعنوا في استنتاجات محكمة نورمبرغ وجهود المجتمع الدولي للإنشاء بعد المؤسسات الدولية العالمية المنتصرة عام 1945. دعني أذكرك في هذا الصدد بأن عملية التكامل الأوروبي نفسها التي أدت إلى إنشاء الهياكل ذات الصلة، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، أصبحت ممكنة فقط بسبب الدروس المستفادة من الماضي وتقييمها القانوني والسياسي الدقيق. وأولئك الذين وضعوا هذا الإجماع عمداً موضع تساؤل يقوضون أسس أوروبا كلها بعد الحرب.

بصرف النظر عن تهديد المبادئ الأساسية للنظام العالمي، يثير هذا أيضًا بعض القضايا الأخلاقية والأخلاقية. تدنيس وإهانة الذاكرة يعني. يمكن أن يكون المعنى متعمدًا ونفاقيًا ومتعمدًا إلى حد كبير كما هو الحال عندما تشير الإعلانات التي تحيي الذكرى السنوية الـ75 لنهاية الحرب العالمية الثانية إلى جميع المشاركين في التحالف المناهض لهتلر باستثناء الاتحاد السوفيتي.

يمكن أن يكون هذا أمر لئيم جبان، كما هو الحال، عندما يتم هدم الآثار تكريما لأولئك الذين حاربوا ضد النازية، وهذه الأعمال المخزية تبررها الشعارات الكاذبة للقتال ضد أيديولوجية غير مرحب بها واحتلال مزعوم. يمكن أن يكون الدنائة أيضًا دموية كما هو الحال عندما يقتل ويحرق أولئك الذين يخرجون ضد النازيين الجدد وخلفاء بانديرا. مرة أخرى، يمكن أن يكون للمعنى مظاهر مختلفة، لكن هذا لا يجعله أقل إثارة للاشمئزاز.

إهمال دروس التاريخ يؤدي حتمًا إلى استرداد قاسٍ. سوف نتمسك بالحقيقة على أساس الحقائق التاريخية الموثقة. سنواصل الحديث بصدق ونزاهة بشأن أحداث الحرب العالمية الثانية. يتضمن ذلك مشروعًا واسع النطاق لإنشاء أكبر مجموعة من السجلات الأرشيفية ومواد الأفلام والصور الفوتوغرافية الروسية حول تاريخ الحرب العالمية الثانية وفترة ما قبل الحرب.

مثل هذا العمل جار بالفعل. كما تم استخدام العديد من المواد الجديدة التي تم اكتشافها أو رفع السرية عنها في إعداد هذه المقالة. في هذا الصدد، يمكنني أن أقول بكل مسؤولية إنه لا توجد وثائق أرشيفية تؤكد الافتراض بأن الاتحاد السوفيتي كان ينوي بدء حرب وقائية ضد ألمانيا. لقد اتبعت القيادة العسكرية السوفيتية بالفعل مذهبًا ينص على أن الجيش الأحمر، في حالة العدوان، سيواجه العدو على الفور، ويشن الحرب الهجومية ويشن الحرب على أراضي العدو. ومع ذلك، فإن هذه الخطط الاستراتيجية لا تعني أي نية لمهاجمة ألمانيا أولاً.

بالطبع، وثائق التخطيط العسكري، وخطابات تعليمات المقر السوفيتي والألماني متاحة الآن للمؤرخين. أخيرا، نحن نعرف المسار الحقيقي للأحداث. من منظور هذه المعرفة، يجادل الكثيرون حول أفعال القيادة العسكرية والسياسية للبلاد وأخطائها وسوء تقديرها. في هذا الصدد، سأقول شيئًا واحدًا: جنبًا إلى جنب مع تدفق ضخم من المعلومات الخاطئة بمختلف أنواعها، تلقى القادة السوفيت أيضًا معلومات حقيقية حول العدوان النازي القادم. وفي أشهر ما قبل الحرب، اتخذوا خطوات لتحسين الاستعداد القتالي للبلاد، بما في ذلك التجنيد السري لجزء من المسؤولين عن الخدمة العسكرية للتدريب العسكري وإعادة نشر الوحدات والاحتياطيات من المناطق العسكرية الداخلية إلى الحدود الغربية.

لم تأت الحرب كمفاجأة، كان الناس يتوقعونها، يستعدون لها. لكن الهجوم النازي لم يسبق له مثيل من حيث قوته التدميرية. في 22 يونيو 1941، واجه الاتحاد السوفيتي الجيش الأقوى والأكثر حشدًا والمهرة في العالم مع الإمكانات الصناعية والاقتصادية والعسكرية لجميع أوروبا تقريبًا التي تعمل من أجله. ليس فقط الفيرماخت، ولكن أيضًا الأقمار الصناعية الألمانية، الوحدات العسكرية للعديد من الدول الأخرى في القارة الأوروبية، شاركت في هذا الغزو القاتل.

جلبت الهزائم العسكرية الأكثر خطورة في عام 1941 البلاد إلى حافة الكارثة. كان لا بد من استعادة القوة والسيطرة القتالية بالوسائل المتطرفة، والتعبئة على مستوى الدولة وتكثيف جميع جهود الدولة والشعب. في صيف عام 1941، بدأ إجلاء الملايين من المواطنين والمئات من المصانع والصناعات تحت نيران العدو إلى شرق البلاد. بدأ تصنيع الأسلحة والذخائر، التي بدأ توريدها إلى الجبهة بالفعل في الشتاء العسكري الأول، في أقصر وقت ممكن، وبحلول عام 1943، تم تجاوز معدلات الإنتاج العسكري لألمانيا وحلفائها. في غضون ستة أشهر، فعل الشعب السوفيتي شيئًا بدا مستحيلًا. سواء على الخطوط الأمامية أو الجبهة الداخلية. لا يزال من الصعب إدراك وفهم وتصور ما تستحقه هذه الجهود العظيمة والشجاعة والتفاني من إنجازات عظيمة.

القوة الهائلة للمجتمع السوفيتي، توحدت بالرغبة في حماية أرضهم الأصلية، وارتفعت ضد القوى الغاشمة، والمسلحة، وآلة الغزو النازي بدم بارد. نهضت للانتقام من العدو الذي كسر وداس الحياة السلمية وخطط الناس وآمالهم.

بالطبع كان الخوف والارتباك واليأس يسيطران على بعض الناس خلال هذه الحرب الرهيبة والدموية. كانت هناك خيانة وهجر. كان للانقسام القاسي الناجم عن الثورة والحرب الأهلية والعدمية والاستهزاء بالتاريخ الوطني والتقاليد والإيمان التي حاول البلاشفة فرضها، خاصة في السنوات الأولى بعد وصولهم إلى السلطة - كل هذا كان له تأثيره. لكن الموقف العام للأغلبية المطلقة للمواطنين السوفيت ومواطنينا الذين وجدوا أنفسهم في الخارج كان مختلفًا - لإنقاذ الوطن وحمايته. كان دافعًا حقيقيًا لا يمكن كبحه. كان الناس يبحثون عن الدعم في القيم الوطنية الحقيقية.

كان "الاستراتيجيون" النازيون مقتنعين بأنه يمكن بسهولة السيطرة على دولة ضخمة متعددة الجنسيات. كانوا يعتقدون أن اندلاع الحرب المفاجئ، الذي لا رحمة لها، والمصاعب التي لا تطاق لا بد أن تؤدي إلى تفاقم العلاقات بين الأعراق. وأن البلاد يمكن تقسيمها إلى قطع. صرح هتلر بوضوح: "يجب أن تكون سياستنا تجاه الشعوب التي تعيش في مساحة شاسعة من روسيا تعزيز أي شكل من أشكال الخلاف والانقسام".

ولكن منذ الأيام الأولى، كان من الواضح أن الخطة النازية قد فشلت. كانت قلعة بريست محمية حتى آخر قطرة دم من قبل المدافعين عنها من أكثر من 30 عرقًا. طوال الحرب، لم يكن إنجاز الشعب السوفيتي يعرف حدودًا وطنية - سواء في المعارك الحاسمة على نطاق واسع وفي حماية كل موطئ قدم وكل متر من الأرض الأصلية.

بالنسبة للملايين الذين تم إجلاؤهم ، أصبحت منطقة الفولجا والأورال وسيبيريا والشرق الأقصى وجمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز وطنهم. وشاركوا سكانها ، وقدموا كل الدعم. أصبحت صداقة الشعوب ومساعدتهم المتبادلة للعدو حصنًا حقيقيًا لا يمكن تدميره.قدم الاتحاد السوفياتي ، الجيش الأحمر ، المساهمة الرئيسية والحاسمة في هزيمة النازية - بغض النظر عما يحاولون إثباته.

الأبطال الذين قاتلوا حتى النهاية تحت الحصار ببياليستوك وموجيليف وعمان وكييف وفيازما وخاركوف، ذهبوا في الهجوم بالقرب من موسكو وستالينجراد ، سيفاستوبول وأوديسا ، كورسك وسمولينسك. حرروا وارسو وبلغراد وفيينا وبراغ. ومن ثم اقتحام كونيغسبرغ وبرلين.

نحن نتمسك بالحقيقة الحقيقية ، وليس السلسة المطلية ، حول الحرب.

هذه الحقيقة الإنسانية - القاسية والمريرة - تم نقلها إلينا إلى حد كبير من قبل الكتاب والشعراء الذين مروا بالنار والجحيم من تجارب الخطوط الأمامية. بالنسبة لي ، كما هو الحال بالنسبة للأجيال الأخرى ، أصبحت قصصهم الرقيقة العميقة ، ورواياتهم ، و "نثر الملازم" والقصائد بصماتهم على الروح إلى الأبد ، وصية - لتكريم المحاربين القدامى الذين فعلوا كل ما بوسعهم من أجل النصر لتذكر أولئك الذين بقوا في ساحات القتال.

واليوم ، فإن الخطوط العريضة البسيطة والرائعة في قصيدة ألكسندر تواردوفسكي "قتلت بالقرب من رشيف ..." ، المخصصة للمشاركين في المعركة الوحشية الدامية للحرب الوطنية العظمى في الجزء المركزي من الجبهة السوفيتية الألمانية ، صادمة. فقط خلال المعارك من أجل مدينة رشيف وحافة رزيفسكي من أكتوبر 1941 إلى مارس 1943 خسر الجيش الأحمر ، بما في ذلك الجرحى والمفقودين ، مليون 342 ألف 888 شخص.

وأذكر هذه الأرقام المخيفة والمأساوية، والتي لا تزال بعيدة عن الأرقام الكاملة، التي تم جمعها من مصادر أرشيفية - لأول مرة ، تكريما للأبطال المشهورين والمجهولين، الذين تحدثوا في سنوات ما بعد الحرب، لأسباب مختلفة، بشكل غير مستحق، بشكل غير عادل أو في صمت تام.

وسأذكر وثيقة أخرى. هذا هو تقرير اللجنة الدولية للتعويضات من ألمانيا ، برئاسة إ. مايسكي ، الذي تم إعداده في فبراير 1945. كانت مهمة اللجنة تحديد الصيغة التي بموجبها هزمت ألمانيا لتعويض الضرر الذي عانت منه القوى المنتصرة.

وخلصت اللجنة إلى الاستنتاج التالي: "الى ان عدد الأيام التي قضاها الجنود الألمان على جبهة الاتحاد السوفيتي يتجاوز عدد الأيام على جميع جبهات التحالف الأخرى 10 مرات على الأقل، كما وقامت الجبهة السوفيتية بإشغال أربعة أخماس الدبابات الألمانية وحوالي ثلثي الطائرات الألمانية".

بشكل عام ، شكل الاتحاد السوفييتي حوالي 75 في المائة من جميع الجهود العسكرية للتحالف المناهض لهتلر.وعلى مدى سنوات الحرب تمكن الجيش الأحمر من "طحن" 626 تشكيل مقاتل تابع لدول المحور منها 508 فرقة ألمانية.

في 28 أبريل 1942 ، قال روزفلت ، في خطابه للأمة الأمريكية: "دمرت القوات الروسية وتواصل تدمير المزيد من القوى العاملة والطائرات والدبابات والبنادق لعدونا المشترك أكثر من جميع الدول المتحدة الأخرى مجتمعة". كتب تشرشل في رسالة إلى ستالين في 27 سبتمبر 1944 أن "الجيش الروسي هو الذي أطلق الشجاعة من الآلة العسكرية الألمانية ...".

هذا التقييم كان له صدى في جميع أنحاء العالم، لأنه في هذه الكلمات - نفس الحقيقة العظيمة التي لم ينطقها أحد بعد ذلك.

توفي حوالي 27 مليون سوفيتي على الجبهات، في المعتقلات الألمانية، ماتوا من الجوع والقصف وفي أفران المعسكرات النازية.

خسر الاتحاد السوفياتي واحدا من كل سبعة من مواطنيها، بريطانيا العظمى - واحد من 127، والولايات المتحدة - واحد من 320 شخصًا. لسوء الحظ ، هذا العدد من خسائر الاتحاد السوفياتي الأثقل والتي لا يمكن إصلاحها غير حاسم.ولسوء الحظ هذا العدد الهائل من الخسائر هو الأكبر ولا يمكن تعويضها .

من الضروري مواصلة العمل الشاق لاستعادة أسماء ومصائر جميع القتلى: جنود الجيش الأحمر، المتطوعون، العمال وأسرى الحرب ومعسكرات الاعتقال، المدنيون الذين قتلوا.

هذا واجبنا وهنا الدور الخاص للمشاركين في البحث والجمعيات العسكرية والوطنية التطوعية، ومشاريع مثل قاعدة البيانات الإلكترونية "ذاكرة الشعب" ، استناداً إلى وثائق المحفوظات، يعتبر هاما.

بالإضافة للتعاون الدولي الوثيق لحل مثل هذه المشكلة الإنسانية العامة.

دافع الجيش البريطاني عن وطنه من الغزو، وحارب النازيين وأقمارهم في البحر الأبيض المتوسط ​، في شمال أفريقيا.

قامت القوات الأمريكية والبريطانية بتحرير إيطاليا ، وفتحت الجبهة الثانية، ووجهت الولايات المتحدة الضربات القوية والساحقة للمعتدي في المحيط الهادئ.

نتذكر التضحيات الهائلة للشعب الصيني ودوره الهائل في هزيمة العسكريين اليابانيين. لا تنس مقاتلو "فرنسا المقاتلة" ، الذين لم يعترفوا بالاستسلام المشين واستمروا في قتال النازيين.

سنكون دائما ممتنين للمساعدة التي قدمها الحلفاء ، حيث زودوا الجيش الأحمر بالذخيرة والمواد الخام والأغذية والمعدات. وكانت كبيرة - حوالي سبعة بالمائة من إجمالي الإنتاج العسكري للاتحاد السوفيتي.

بدأ جوهر التحالف المناهض لهتلر يتشكل فورا بعد الهجوم على الاتحاد السوفياتي، عندما دعمته الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى دون قيد أو شرط في الحرب ضد ألمانيا النازية.

وخلال مؤتمر طهران لعام 1943 ، شكل ستالين وروزفلت وتشرشل تحالفًا من القوى العظمى ، ووافقوا على تطوير دبلوماسية التحالف ،وهي استراتيجية مشتركة في مكافحة التهديد البشري المشترك.

و كان لدى قادة الثلاثة الكبار فهم واضح بأن الجمع بين الإمكانات الصناعية والموارد والعسكرية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والولايات المتحدة وبريطانيا سيخلق تفوقًا لا يمكن إنكاره على العدو.

امتثل الاتحاد السوفياتي بالكامل لالتزاماته تجاه الحلفاء ، ومد يد المساعدة دائما، وهكذا دعم الجيش الأحمر عملية "باغرايون" في بلاروسيا، كما دعم الجيش الأحمر إنزال القوات الأنجلو أمريكية في نورماندي. في كانون الثاني / يناير 1945 ، عندما اقتحموا نهر أودر ، وضع جنودنا نهاية للهجوم القوي الأخير من الفيرماخت على الجبهة الغربية ، في آردين.

وبعد ثلاثة أشهر من الانتصار على ألمانيا ، أعلن الاتحاد السوفياتي ، بما يتفق تماما مع اتفاقيات يالطا ، الحرب على اليابان وهزم جيش كوانتونغ المليون.

في يوليو 1941 ، ذكرت القيادة السوفييتية أن "الغرض من الحرب ضد الظالمين الفاشيين ليس فقط القضاء على التهديد الذي يلوح في الأفق على بلدنا ، ولكن أيضا مساعدة جميع شعوب أوروبا من التذمر تحت نير الفاشية الألمانية". بحلول منتصف عام 1944 ، تم طرد العدو من جميع الأراضي السوفيتية تقريبا. ولكن كان عليه أن ينتهي حتى النهاية في وكره.

وبدأ الجيش الأحمر مهمة تحرير في أوروبا ، وأنقذ أمما بأكملها من الدمار والاستعباد ،و من رعب المحرقة، وتمت عملية الإنقاذ على حساب مئات الآلاف من أرواح الجنود السوفييت.

ومن المهم أن لا ننسى المساعدات المالية الضخمة التي قدمها اتحاد الجمهوريات السوفييتة للبلدان المحررة للقضاء على خطر الجوع واستعادة الاقتصاد والبنية التحتية.

وقام بذلك في وقت كان فيه الرماد يمتد لآلاف الأميال من بريست الى موسكو وفولغا، وعلى سبيل المثال ، في مايو 1945 ، طلبت الحكومة النمساوية من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية تقديم مساعدات غذائية ، حيث "لم تكن تعرف كيف تطعم سكانها في الأسابيع السبعة المقبلة ، حتى موسم حصاد جديد".

ووصفت موافقة القيادة السوفيتية على إرسال الطعام إلى مستشار الدولة للحكومة المؤقتة للجمهورية النمساوية ، ك. رينر بأنه "عمل إنقاذ ..." لن "ينسى النمساويون أبدًا".

أنشأ الحلفاء بشكل مشترك المحكمة العسكرية الدولية ، المصممة لمعاقبة المجرمين السياسيين ومجرمي الحرب. وتستند قراراتها على مؤهلات قانونية واضحة للجرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والديني ومعاداة السامية وكراهية الأجانب. مباشرة وبشكل لا لبس فيه ، أدانت محكمة نورمبرغ والمتواطئين مع النازيين والمتعاونين من مختلف الأطياف.

ظواهر مخزية حصلت في جميع الدول الأوروبية، شخصيات مثل بيتن ، كويزلينج ، فلاسوف ، بانديرا ،وأتباعهم ، على الرغم من أنهم يرتدون ملابس المقاتلين من أجل الاستقلال الوطني أو التحرر من الشيوعية، الى أنهم خونة وجلادون، وفي اللا الإنسانية ، كانوا قد تفوقا على أسيادهم في محاولة لكسب المصالح منفذين أعمال عقابية وانتقامية ومن اعمالهم الدامية ، عمليات إعدام بابي يار ، مذبحة فولين ، حرق خاتين ، أعمال إبادة اليهود في ليتوانيا ولاتفيا.

واليوم لايزال موقفنا دون تغير : لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر للأفعال الإجرامية لشركاء النازية، وليس لديهم قانون الأقدمية.

لذلك من المحير أنه في عدد من البلدان شوهوا انفسهم من خلال التعاون مع النازيين وأصبحوا يتساوون فجأة مع قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية.

أنا أعتبر أنه من غير المقبول مساواة المحررين والمحتلين، ولا يمكن اعتبار التمجيد للمتواطئين النازيين سوى خيانة لذكرى آبائنا وأجدادنا، وخيانة تلك المثل العليا التي وحدت الشعوب في الحرب ضد النازية.

ثم واجه قادة الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى دون مبالغة المهمة التاريخية. مثل ستالين وروزفلت وتشرشل البلدان التي لها أيديولوجيات مختلفة وتطلعات الدولة والمصالح والثقافات ، لكنها أظهرت إرادة سياسية عظيمة ، وارتفعت فوق التناقضات والتحيزات ووضع المصالح الحقيقية للعالم في المقدمة. ونتيجة لذلك ، تمكنوا من التوصل إلى اتفاق والتوصل إلى حل فازت به البشرية جمعاء.

لقد تركت لنا القوى المنتصرة نظاما أصبح البحث الفكري والسياسي الجوهري لعدة قرون،و وضعت سلسلة من المؤتمرات - طهران ، يالطا ، سان فرانسيسكو ، بوتسدام - الأساس لحقيقة أن العالم منذ 75 عاما ، على الرغم من التناقضات الأكثر حدة ، يعيش بدون حرب عالمية.

إن التحريف في التاريخ ، الذي نلاحظه الآن في الغرب ، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الحرب العالمية الثانية ونتائجها، أمر خطير لأنها تشوه بشكل فاضح مبادئ التنمية السلمية التي حددها مؤتمرا يالطا وسان فرانسيسكو عام 1945.

كان الإنجاز التاريخي الرئيسي ليالطا والقرارات الأخرى في ذلك الوقت هو الاتفاق على إنشاء آلية تسمح للقوى الرائدة بالبقاء في إطار الدبلوماسية مع حل الخلافات الناشئة بينها.

جلب القرن العشرون نزاعات عالمية واسعة، وفي عام 1945 ، دخلت الأسلحة النووية التي يمكن أن تدمر الأرض ، وبعبارة أخرى ، أصبحت تسوية المنازعات بالقوة خطيرة للغاية. وقد فهم الفائزون في الحرب العالمية الثانية ذلك. لقد فهموا وأدركوا مسؤوليتهم تجاه الإنسانية.

والتجربة الحزينة لعصبة الأمم في عام 1945، ليتم تصميم هيكل مجلس الأمن بطريقة تجعل ضمانات السلام ملموسة وفعالة قدر الإمكان. وهكذا جاءت مؤسسة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وحق النقض كامتياز ومسؤولية.

ما هو حق النقض في مجلس الأمن الدولي؟ بصراحة ، هذا هو البديل المعقول الوحيد للصراع المباشر بين الدول الكبرى. تصريح إحدى القوى الخمس بأن الحل غير مقبول بالنسبة لها يتعارض مع مصالحها وأفكارها حول النهج الصحيح. والبلدان الأخرى ، حتى لو لم توافق على ذلك ، تتخذ هذا الموقف كموقف معين ، متخلية عن محاولاتها لتحقيق تطلعاتها الأحادية. أي بطريقة أو بأخرى ، ولكن يجب البحث عن حلول وسط.

بدأت مواجهة عالمية جديدة مباشرة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وكانت في بعض الأحيان شرسة للغاية. وحقيقة أن الحرب الباردة لم تتطور إلى حرب عالمية ثالثة أكدت بشكل مقنع فعالية الاتفاقات التي أبرمتها الدول الثلاث الكبرى. جعلت قواعد السلوك المتفق عليها أثناء إنشاء الأمم المتحدة من الممكن زيادة تقليل المخاطر وإبقاء المواجهة تحت السيطرة.

بالطبع ، نرى أن منظومة الأمم المتحدة تعمل ولكن ليس بكفاءة قدر المستطاع. لكن الأمم المتحدة تواصل أداء وظيفتها الأساسية. إن مبادئ مجلس الأمن الدولي هي آلية فريدة لمنع نشوب حرب كبرى أو صراع عالمي.

وإن الدعوات والمطالبات التي تم الاستماع إليها في كثير من الأحيان في السنوات الأخيرة لإلغاء حق النقض وحرمان الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن من الفرص الخاصة هي في الواقع غير مسؤولة. بعد كل شيء ، إذا حدث ذلك ، فإن الأمم المتحدة سوف تتحول بشكل أساسي إلى عصبة الأمم تلك الى اجتماع للحديث الفارغ ، خالي من أي رافعات للتأثير على العمليات العالمية .

هذا هو السبب في أن القوى المنتصرة اقتربت من تشكيل نظام عالمي جديد بجدية بالغة حتى لا تكرر أخطاء سابقاتها.

إن إنشاء وإقامة نظام حديث للعلاقات الدولية هو أحد أهم نتائج الحرب العالمية الثانية. حتى أكثر التناقضات التي لا يمكن التوفيق بينها - الجيوسياسية والأيديولوجية والاقتصادية - لا تتدخل في إيجاد أشكال من التعايش والتفاعل السلمي ، إذا كانت هناك رغبة وإرادة لذلك.

اليوم لا يمر العالم بأكثر الأوقات سلمية. كل شيء يتغير: من ميزان القوة والنفوذ العالمي إلى الأسس الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية لحياة المجتمعات والدول والقارات بأكملها. في العصور الماضية ، لم تحدث تغيرات بهذا الحجم تقريبًا بدون صراعات عسكرية كبيرة ، دون صراع على السلطة لبناء هيكل عالمي جديد. بفضل حكمة وبعد نظر القادة السياسيين للقوى المتحالفة ، كان من الممكن إنشاء نظام يبتعد عن المظاهر المتطرفة لمثل هذا التطور التاريخي المتأصل للتنافس.

إن واجبنا تجاه كل أولئك الذين يتحملون المسؤولية السياسية ، وهم في المقام الأول ممثلو القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية،هو ضمان الحفاظ على هذا النظام وتحسينه. واليوم ، كما في عام 1945 من المهم إظهار الإرادة السياسية ومناقشة المستقبل معا.

زملائنا - السادة شي جين بينغ ، ماكرون ، ترامب ، جونسون - دعموا المبادرة الروسية المقدمة لعقد اجتماع لقادة الدول النووية الخمس - الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. نشكرهم على ذلك ونتوقع أن يتم هذا الاجتماع الشخصي في أقرب فرصة.

ما هو جدول أعمال القمة القادمة؟ أولاً ، في رأينا ، من المستحسن مناقشة خطوات تطوير المبادئ الجماعية في الشؤون العالمية ، والتحدث بصراحة عن حفظ السلام ، وتعزيز الأمن العالمي والإقليمي ، وتحديد الأسلحة الاستراتيجية ، والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب ، والتطرف ، وغيرها من التحديات والتهديدات العاجلة.

موضوع منفصل على جدول أعمال الاجتماع هو الوضع في الاقتصاد العالمي ، والتغلب في المقام الأول على الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء الفيروس التاجي.

تتخذ بلداننا تدابير غير مسبوقة لحماية صحة الناس وحياتهم ، لدعم المواطنين الذين وجدوا أنفسهم في أوضاع معيشية صعبة. ولكن مدى خطورة عواقب هذا الوباء ، ومدى سرعة خروج الاقتصاد العالمي من الركود ، يعتمد على قدرتنا على العمل معا وبالتضافر ، مثل الشركاء الحقيقيين. علاوة على ذلك ، من غير المقبول تحويل الاقتصاد إلى أداة للضغط والمواجهة. من بين الموضوعات المطلوبة حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ ، بالإضافة إلى ضمان أمن فضاء المعلومات العالمي.

إن جدول أعمال "قمة الخمس" القادمة التي اقترحتها روسيا مهمة للغاية وذات صلة ببلادنا والعالم أجمع. وبكل الأحوال ، لدينا أفكار ومبادرات محددة.

لا يمكن أن يكون هناك شك في أن قمة روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى ستلعب دورًا مهمًا في إيجاد إجابات مشتركة للتحديات والتهديدات الحديثة وإظهار التزام مشترك بروح التحالف ، إلى تلك القيم والقيم الإنسانية العالية التي حارب الآباء من أجلها اجداد.

بناء على ذاكرة تاريخية مشتركة ، يمكننا ويجب علينا أن نثق ببعضنا البعض. سيكون هذا بمثابة أساس متين للمفاوضات الناجحة والإجراءات المتضافرة من أجل تعزيز الاستقرار والأمن على هذا الكوكب ، من أجل ازدهار ورفاهية جميع الدول. بدون مبالغة ، هذا هو واجبنا ومسؤوليتنا المشتركة تجاه العالم كله ، للأجيال الحالية والقادمة.