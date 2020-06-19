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    إطلاق النار على 2000 سجين في معسكر النازيين بشكل عاجل في أراضي إستونيا المحتلة خلال الحرب العالمية الثانية، عام 1944

    الدفاع الروسية تزيح غطاء السرية عن وثائق تلقي الضوء على بداية الحرب

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    نشرت وزارة الدفاع الروسية بموقعها الإلكتروني عددا من الوثائق الإرشيفية التي تلقي الضوء على بداية الحرب الوطنية العظمى.

    بدأت الحرب الوطنية العظمى في 22 يونيو/ حزيران 1941 عندما اعتدت ألمانيا النازية على روسيا والجمهوريات السوفيتية المتحدة الأخرى.

    تحتوي إحدى الوثائق على مذكرات رئيس أركان إحدى وحدات الجيش الأحمر، كوندراتييف، الذي كتب في 20 يونيو: "تظهر طائرات ألمانية فوق غرودنو (مدينة غرودنو تابعة لجمهورية بيلاروسيا) يوميًا".

    وكتب رئيس الأركان في 22 يونيو: "في الساعة الرابعة فجرا بدأ الألمان الحرب على قواتنا ومدننا وقرانا بهجوم الطائرات والدبابات".

    وذكر تقرير كتبته مخابرات الجيش الأحمر أن ألمانيا حشدت بحلول 22 يونيو 1941، 114 فرقة مشاة و11 فرقة مجولقة و15 فرقة دبابات عند حدود الاتحاد السوفيتي.

    وجاء في أحد تقارير هيئة أركان الجيش الأحمر "إن الألمان شنوا في الساعة الرابعة من صباح 22 يونيو دونما مبرر،  الغارات على مطارتنا ومدننا في حين عبرت قواتهم البرية حدود بلادنا".

    وكشفت الوثائق أنه على الرغم من أن الجيش الأحمر أصبح في وضع صعب بعدما داهمه العدوان إلا إن قواته تمكنت في بعض أماكن الجبهة من إلحاق خسائر بالمعتدي وإحراز الانتصار وطرد المعتدين إلى ما وراء حدود الدولة.

    وأفادت إحدى الوثائق التي أماطت وزارة الدفاع الروسية اللثام عنها بمناسبة ذكرى بدء الحرب، أن قوات الجيش الأحمر دحرت المعتدين في منطقة رافا روسكايا التابعة لمقاطعة لفوف، واستعادت السيطرة على الأراضي التي احتلها الغزاة بعد طردهم إلى ما وراء حدود الدولة. وتم في يوم 23 يونيو تدمير 50 طائرة معادية. وفي أحد أماكن نهر الدانوب تمكنت القوات السوفيتية من طرد كتيبتي الجيش الألماني اللتين عبرتا النهر، إلى الضفة اليمنى.

    وأشارت مذكرات ضباط الجيش الأحمر إلى أن الألمان استخدموا مدافع الهاون بفعالية، وأجادوا التنسيق بين المشاة والطيران.

    ووفق ضباط الجيش الأحمر فإن مدفعية العدو تطلق النار لكي تُظهر قوتها، غير آبهة بفعالية القصف، وإن الألمان يشنون هجماتهم المتتالية وفقا للجدول الزمني.

    وأفادت وثيقة أخرى أن الدولة أولت تغطية أحداث الحرب إعلاميًا جل اهتمامها منذ أيامها الأولى. ومن أجل ذلك تم استدعاء كتّاب بارزين أمثال سيرغي ميخالكوف وألكسندر تفاردوفسكي وميخائيل ماتوسوفسكي، إلى الجيش الأحمر.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الدفاع الروسية, الحرب الوطنية العظمى, الجيش الأحمر
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