عرض الوحدات القتالية "الكهربائية" لأول مرة في العرض العسكري في موسكو

تم تصميم المركبة المدرعة ذات العجلات تايفون كي-53949، التي يتم تركيب الوحدات القتالية الكهربائية عليها ، لحمل ما يصل إلى 10 أشخاص، ويتم تكييفها أيضًا لنقل البضائع.

ثبتت شركة "إلكتروماشين" (جزء من أورال فاغون زافود) الوحدات القتالية على المركبات "تايفون كي". وسيتم عرضها لأول مرة في العرض العسكري في موسكو في 24 يونيو/ حزيران.

تم إرسال "الوحدات القتالية "أوخوتنيك" إلى حقل التدريب ألابينو في إطار عقد الحكومة والذي يتم تنفيذه بواسطة شركة "ريمدزيل". يتم تركيب وحدات قتالية على السيارات بالاشتراك مع متخصصين من شركة "ريمدزيل". وأشار نائب المدير العام لـ "إلكترونامشين"، إيفان كورولكوف، إلى أن المركبات المدرعة تشارك الآن في بروفات العرض.

السيارة المدرعة ذات العجلات تايفون كي53949، التي يتم تركيب الوحدات القتالية "الكهربائية"، مخصصة لنقل ما يصل إلى 10 أشخاص وكذلك البضائع. عربة مدرعة محمية من الأسلحة الصغيرة والأجهزة المتفجرة. منصة "تايفون كي"- هي منصة متنوعة قدرتها على التنقل كبيرة تستخدم بتعديلات مختلفة في الحراسة والاستطلاع والدعم الناري. تايفون كي-53949 لها عجلات رباعية الدفع ومحرك بقوة 350 حصانا.