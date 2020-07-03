كيف أعلن ستالين عن بداية الحرب الوطنية العظمى

وجه الزعيم السوفياتي، جوزيف ستالين، في 3 يوليو/تموز من العام 1941، أول كلمة له إلى الشعب بعد بدء الحرب.

وبدأت ألمانيا النازية حربها على روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة في 22 يونيو/حزيران 1941. وكان وزير خارجية الاتحاد السوفيتي، مولوتوف، هو الذي أخبر المواطنين في 22 يونيو بأن ألمانيا اعتدت على الاتحاد السوفيتي وهاجمته.

وفي الثالث من يوليو/حزيران، وجّه ستالين كلمة إلى الشعب، قال فيها إن "خطرا كبيرا خيم على وطننا".

ونفى ستالين صحة ما أعلنه النظام النازي من أن الجيش الألماني لا يقهر، وشدد على ضرورة تعبئة البلاد لدحر العدو.

الحرب غير العادية

ونوه ستالين إلى أن الحرب مع ألمانيا النازية ليست حربا عادية لأنها ليست حربا بين جيشين فحسب، بل هي حرب الشعب ضد غزاة المعتدين. لذا سماها ستالين بالحرب الوطنية العظمى، مشيرا إلى أن هدف هذه الحرب "ليس فقط درء الخطر المخيم على بلادنا بل مساعدة جميع الشعوب الأوروبية الرازحة تحت نير الاحتلال الألماني الفاشي".

وأعلن الزعيم السوفيتي عن إنشاء الهيئة التي ستقود جهود صد العدوان ودحر الغزاة المعتدين وهي لجنة دفاع الدولة.

واستمرت الحرب الوطنية العظمى حتى التاسع من مايو/أيار 1945، عندما وقع ممثلو القوات الألمانية المعتدية اتفاقية الاستسلام غير المشروط.