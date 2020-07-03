مبارزة القناصين: قناص روسي يتغلب على أمهر رماة الجيش الألماني

لعب قنّاصو الجيش الأحمر دورا مهما في معركة الدفاع عن مدينة ستالينغراد، التي جعلتها قوات ألمانيا النازية المعتدية في عام 1942 محورا لهجومها الجديد الهادف إلى تقويض قدرة الجيش الأحمر على المقاومة.

وكان فاسيلي زايتسيف واحدا من أبرز قنّاصي الجيش الأحمر الذين دافعوا عن ستالينغراد. وأوقع فاسيلي 225 إصابة في صفوف الجيش الألماني في الفترة منذ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 1942 حتى 17 ديسمبر/كانون الأول 1942 وحدها.

مشاة البحرية

