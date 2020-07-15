الكرملين: لا أنباء عن تأجيل بوتين لمسيرة "الفوج الخالد"

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يدرس إمكانية تأجيل مسيرة "الفوج الخالد" إلى سبتمبر/أيلول، بسبب الجائحة: "نحن نعرف عن المبادرة السابقة لرئيس الدولة، وأنا لست على علم بأي من مقترحات جديدة من جنبه في هذا الصدد. وإن كانت هناك أي مقترحات أخرى فسيتحدث الرئيس عنها. كما سيتحدث الرئيس عن مقترحات إذا كان هناك أي اقتراحات ، فسيصوت عليها الرئيس".

وأضاف المتحدث: "لكن حتى الآن لم يكن هناك أي مقترحات جديدة من الرئيس".

وظهرت معلومات في تقارير وسائل الإعلام المحلية، في وقت سابق، أنه سيتم تأجيل مسيرة الفوج الخالد، التي كانت مقررة في 26 يوليو/تموز، بسبب فيروس كورونا. وأكد رئيس المقر المركزي للفوج الخالد في روسيا، الفنان فاسيلي لانوفوي ، لـ"سبوتنيك" أن هناك احتمال تأجيل المسيرة إلى 2 أو 3 سبتمبر/أيلول. كما قال مساعد رئيس المجلس الفيدرالي فلاديمير ميدينسكي، إن قرار تنظيم المسيرة سيتخذ على أساس الوضع مع الجائحة.

وتجري فعالية "الفوج الخالد" عادة يوم عيد النصر 9 مايو/أيار في روسيا وعدد من الدول، ويرفع المشاركون في هذه المسيرة صور أقاربهم الذين شاركوا في الحرب الوطنية العظمى. ولدت فكرة هذه المسيرة في مدينة تومسك عام 2015، وشارك فيها آنذاك 12 مليون شخص في مختلف أرجاء روسيا، وبعدها تم إنشاء حركة روسيا وطنية "الفوج الخالد".