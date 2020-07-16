رئيس الولايات المتحدة يطلق تهديدا نوويا: ماذا كان رد ستالين؟

قبل 75 عاما، في 16 يوليو/تموز 1945، أجريت أول تجربة نووية في التاريخ، حيث اختبرت الولايات المتحدة الأمريكية في هذا اليوم قنبلتها النووية.
الركض وراء السلاح النووي
اكتشف عالما الفيزياء الألمانيان أوتو غان وفرانز شتراسمان في عام 1938 أن نواة اليورانيوم قابلة للانشطار وأن عملية الانشطار تنتج كمية هائلة من الطاقة وهو ما يتيح إمكانية صنع سلاح في غاية القوة يمكنه تدمير مدن كاملة. وبادرت ألمانيا النازية إلى تدشين مشروع صنع السلاح النووي. ودشنت الولايات المتحدة الأمريكية مشروعها النووي في عام 1939 بعد أن أحيط رئيسها روزفلت، علما بأن ألمانيا النازية تعمل على صنع القنبلة النووية.
ولم تتمكن ألمانيا النازية من صنع القنبلة النووية قبل انهزامها في الحرب العالمية الثانية في حين صنع الأمريكيون بمساعدة علماء من أوروبا تم تهجيرهم إلى أمريكا، 3 قنابل ذرية بحلول صيف 1945. وتم تفجير إحداها على سبيل التجربة في 16 يوليو 1945.
مؤتمر بوتسدام
شهد اليوم التالي، 17 يوليو/تموز، آخر اجتماع لزعماء دول الحلف المعادي لألمانيا النازية بقيادة هتلر (بريطانيا والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية) خلال الحرب العالمية الثانية. وعقد الاجتماع في بوتسدام قرب العاصمة الألمانية برلين في الفترة من 17 يوليو وحتى 2 أغسطس/آب 1945. وحضره (مؤتمر بوتسدام) الرئيس الأمريكي هاري ترومان، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون شرشل، ورئيس الوزراء السوفيتي جوزيف ستالين. واتفق ترومان وشرشل على أن يخبرا ستالين بالتجربة الأمريكية. وقال الرئيس الأمريكي للزعيم السوفيتي في 24 يوليو إن الولايات المتحدة تملك سلاحا جديدا ذا قوة تدميرية هائلة.
رد فعل ستالين
لم يقل ستالين شيئا، مكتفيا بهز رأسه حتى أنه خيل لترومان وشرشل أن ستالين لم يفهم أن السلاح الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي هو السلاح النووي. وفي الحقيقة اطلعت القيادة السوفيتية على مواصفات القنبلة الأمريكية الأولى قبل 12 يوما من إتمام صنعها حسب الوثائق الأرشيفية التي أميط اللثام عنها مؤخرا. ولهذا لم يتأثر ستالين بما قاله الرئيس الأمريكي.
وقال فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة له أمام المشاركين في اجتماع الطاولة المستديرة حول الذكرى الـ75 لمؤتمر بوتسدام، إن ترومان وشرشل أرادا استخدام الدبلوماسية النووية أو بالأحرى التهديد النووي للضغط على الزعيم السوفيتي، ولكنهما لم يتمكنا من تخويف القيادة السوفيتية.
وأشار مساعد رئيس الروسي إلى أن رد فعل الزعيم السوفيتي الهادئ على خبر وجود السلاح ذي القوة التدميرية الهائلة يمكن اعتباره النموذج الأمثل لكيفية التعامل مع مثل هذه الحالات.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)