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    الفوج الخالد في بيروت

    رئيس حركة "الفوج الخالد" يقترح تأجيل تنظيم المسيرة إلى 9 مايو من العام المقبل

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    أخبار 75 عاما على النصر العظيم
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    اقترح رئيس المقر المركزي للفوج الخالد، فاسيلي لانوفوي، أن تجري مسيرة الفوج بمناسبة الذكرى الـ 75 لعيد النصر في 9 مايو/ أيار من العام المقبل.

    وقال لانوفوي في بيان نشره على موقع الحركة "لقد شارك عشرات الملايين من الناس بالفعل في الأحداث التذكارية المصممة لتمجيد آبائنا وأجدادنا وأجدادنا الأعظم. في 9 و 22 و 24 مايو ، تذكرنا أفعالهم وكرّمنا الأحياء وشرفنا ذكرى المغادرين. ربما يجدر النظر في المسيرة وإجراءها بشكل كامل في يوم النصر في 9 مايو 2021؟ ".

    وأشار المشاركون في الاجتماع عبر الإنترنت للمقر المركزي للحركة الخالدة من الفوج الروسي إلى أنه من المنطقي تقديم طلبات تنظيم المسيرة عندما يسمح الوضع الوبائي في البلاد جيدا.

    في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يقترح تأجيل مسيرة "الفوج الخالد"، والرئيس سيتحدث عن المقترحات الجديدة حين ظهورها.
    الرئيس فلاديمير بوتين أثناء مشاركته المواطنين لمسيرة الفوج الخالد في الذكرى الـ 72 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو/ أيار 2017
    © Sputnik . Aleksey Nikolskyi
    الكرملين: لا أنباء عن تأجيل بوتين لمسيرة "الفوج الخالد"
    وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يدرس إمكانية تأجيل مسيرة "الفوج الخالد" إلى سبتمبر/ أيلول، بسبب الجائحة:
    "نحن نعرف عن المبادرة السابقة لرئيس الدولة، وأنا لست على علم بأي مقترحات جديدة من جانبه في هذا الصدد. وإن كانت هناك أي مقترحات أخرى فسيتحدث الرئيس عنها. كما سيتحدث الرئيس عن مقترحات إذا كان هناك أي اقتراحات، فسيصوت عليها الرئيس".

    وهذا العام، بسبب وباء الفيروس التاجي، تم تنظيم موكب "الفوج الخالد" في يوم النصر على الإنترنت. واستطاع أي شخص إرسال صورة لقريبه، جندي في الخط الأمامي، إلى موقع أحد المواقع الشريكة. تم إنشاء مورد يمكن أن يتلقى تدفقًا هائلاً من المعلومات وتنظيم بث مسلسل فيديو لعدة ساعات - وهو موكب افتراضي للمحاربين القدامى في الساحة الحمراء.

    وتجري فعالية "الفوج الخالد" عادة يوم عيد النصر 9 مايو/ أيار في روسيا وعدد من الدول، ويرفع المشاركون في هذه المسيرة صور أقاربهم الذين شاركوا في الحرب الوطنية العظمى. ولدت فكرة هذه المسيرة في مدينة تومسك عام 2015، وشارك فيها آنذاك 12 مليون شخص في مختلف أرجاء روسيا، وبعدها تم إنشاء الحركة الروسية الوطنية "الفوج الخالد".

    انظر أيضا:

    روسيا تنظم موكب "الفوج الخالد" عبر الإنترنت
    الكرملين: لا أنباء عن تأجيل بوتين لمسيرة "الفوج الخالد"
    الكلمات الدلالية:
    إقامة, تأجيل, روسيا, الفوج الخالد
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