رئيس حركة "الفوج الخالد" يقترح تأجيل تنظيم المسيرة إلى 9 مايو من العام المقبل

اقترح رئيس المقر المركزي للفوج الخالد، فاسيلي لانوفوي، أن تجري مسيرة الفوج بمناسبة الذكرى الـ 75 لعيد النصر في 9 مايو/ أيار من العام المقبل.

وقال لانوفوي في بيان نشره على موقع الحركة "لقد شارك عشرات الملايين من الناس بالفعل في الأحداث التذكارية المصممة لتمجيد آبائنا وأجدادنا وأجدادنا الأعظم. في 9 و 22 و 24 مايو ، تذكرنا أفعالهم وكرّمنا الأحياء وشرفنا ذكرى المغادرين. ربما يجدر النظر في المسيرة وإجراءها بشكل كامل في يوم النصر في 9 مايو 2021؟ ".

وأشار المشاركون في الاجتماع عبر الإنترنت للمقر المركزي للحركة الخالدة من الفوج الروسي إلى أنه من المنطقي تقديم طلبات تنظيم المسيرة عندما يسمح الوضع الوبائي في البلاد جيدا.

"نحن نعرف عن المبادرة السابقة لرئيس الدولة، وأنا لست على علم بأي مقترحات جديدة من جانبه في هذا الصدد. وإن كانت هناك أي مقترحات أخرى فسيتحدث الرئيس عنها. كما سيتحدث الرئيس عن مقترحات إذا كان هناك أي اقتراحات، فسيصوت عليها الرئيس".

وهذا العام، بسبب وباء الفيروس التاجي، تم تنظيم موكب "الفوج الخالد" في يوم النصر على الإنترنت. واستطاع أي شخص إرسال صورة لقريبه، جندي في الخط الأمامي، إلى موقع أحد المواقع الشريكة. تم إنشاء مورد يمكن أن يتلقى تدفقًا هائلاً من المعلومات وتنظيم بث مسلسل فيديو لعدة ساعات - وهو موكب افتراضي للمحاربين القدامى في الساحة الحمراء.

وتجري فعالية "الفوج الخالد" عادة يوم عيد النصر 9 مايو/ أيار في روسيا وعدد من الدول، ويرفع المشاركون في هذه المسيرة صور أقاربهم الذين شاركوا في الحرب الوطنية العظمى. ولدت فكرة هذه المسيرة في مدينة تومسك عام 2015، وشارك فيها آنذاك 12 مليون شخص في مختلف أرجاء روسيا، وبعدها تم إنشاء الحركة الروسية الوطنية "الفوج الخالد".