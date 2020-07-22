تسجيل
14:38 GMT22 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    قاذفات المجموعة الـ 14 من قوات الدفاع الجوي التابعة لجبهة فولخوفسكي لدى كسر حصار لينينغراد، خلال فترة الحرب الوطنية العظمة (1941-1945)

    أصبح عدوا شخصيا لهتلر... طيار روسي يختطف طائرة تحتوي معدات خطيرة

    © Sputnik . Grigoriy Chertov
    أخبار 75 عاما على النصر العظيم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102927/68/1029276895_0:121:3212:1927_1200x675_80_0_0_8e1a78715029a9caea21e2fe07302dac.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/75-victory-news/202007221046075309-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%B1-%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9/

    هربت مجموعة من أسرى الحرب، من أفراد الجيش الأحمر، من الأسر على متن إحدى طائرات العدو الحربية في الثامن من فبراير/شباط 1945.

    وهرب 10 أسرى من إحدى قواعد القوات الألمانية التي احتضنت مركز التجارب الصاروخية السرية، وهو ضرب من الخيال. والأدعى للعجب أنهم هربوا من الأسر مستقلين طائرة العدو. وقاد تلك الطائرة، وهي قاذفة القنابل، الطيار الروسي ميخائيل ديفياتاييف.
    دروب الحرب

    الحرب الوطنية العظمى
    © Sputnik . Nika Chertov
    معجزة بطولية يتيمة: قاذفة قنابل روسية توجه صدمة مزدوجة للعدو
    ولد ميخائيل من أبوين فلاحين، وحلم منذ نعومة الأظافر بأن يصبح طيارا. وتحقق حلمه قبل الحرب التي بدأت في 22 يونيو/حزيران 1941 عندما اعتدت ألمانيا النازية على روسيا والجمهوريات السوفيتية المتحدة الأخرى. وخاض الطيار المقاتل ميخائيل معركته الأولى في 23 يونيو 1941. وفي اليوم التالي أسقط ميخائيل قاذفة قنابل ألمانية في سماء مينسك عاصمة جمهورية بيلاروسيا.
    وتمكن الملازم أول ميخائيل ديفياتاييف من إسقاط 9 طائرات من طائرات العدو أثناء الحرب. وفي 13 يوليو/تموز 1944 أصيب ميخائيل أثناء إحدى المعارك الجوية في منطقة مدينة لفوف بجروح في القدم بينما اشتعلت النار في طائرته. وغادر ميخائيل الطائرة المشتعلة بواسطة الباراشوت، ولكنه هبط على أرض العدو، ووقع في الأسر.
    مركز التجارب الصاروخية
    ووجد ميخائيل نفسه في معسكر اعتقال يقع في مدينة لودز البولندية. ثم تم نقله إلى معسكر اعتقال آخر في ريف مدينة كونغسبرغ. وحاول ميخائيل الفرار من هذا المعتقل، ولكن المحاولة باءت بالفشل، فأصبح ميخائيل حبيسا ينتظر الموت في معتقل زاكسنهاوزن. ومن حسن حظه سلّمه حلّاق من السكان المحليين المناهضين للنظام النازي، البطاقة الشخصية لسجين آخر لقي مصرعه مؤخرا من غير المحكوم عليهم بالإعدام اسمه نيكيتينكو، فخرج ميخائيل من عنبر المحكوم عليهم بالإعدام. وتم نقله إلى جزيرة أوزيدوم التي يقع فيها مركز تجارب الصواريخ ومنها صاروخ "فاو 2"، وهو الصاروخ الباليستي الحربي الأول في العالم.
    وأصبح ميخائيل واحدا من أسرى الحرب الذين تم إجبارهم على العمل في هذا المركز المحاط بالسرية الشديدة. وعمل ميخائيل في مطار تابع لمركز تجارب الصواريخ. وعندما وجد ميخائيل نفسه على مقربة من الطائرات الجاثمة في المطار قرر الهروب على إحداها. وحتى يتمكن من تنفيذ قراره أصبح يدرس قيادة الطائرات الألمانية. وساعده رفاقه.
    الهروب
    الطائرات السوفيتية إيل - 2 في سماء برلين خلال الحرب الوطنية العظمى ( الحرب العالمية الثانية)، عام 1945
    © Sputnik .
    حرب المخابرات... الرجل الشبح ينقذ حياة الملايين
    وحددوا يوم 8 فبراير/شباط 1945 موعدا لتنفيذ خطتهم. وفي هذا اليوم تخلصوا من حارسهم الألماني أثناء السير إلى المطار. وبعدما ذهب الفنيون الألمان المكلفون بتوفير الخدمات الفنية للطائرات إلى المطعم دخل ميخائيل غرفة قيادة قاذفة القنابل "هنكل إتش إيه 111" بينما أحضر رفاقه البطاريات اللازمة لتشغيل محركي الطائرة. وقاد ميخائيل الطائرة للإقلاع، ولكنه لم يتمكن من الإقلاع إلا في المحاولة الثانية بعد أن أدرك ضرورة تغيير نظام عمل مجموعة الذيل التي كانت مُعَدّة للهبوط. وبعد الإقلاع واجه ميخائيل مشكلة أخرى تتعلق بالسيطرة على الطائرة المجهولة التي واصلت الصعود فاقدة سرعتها. وتمكن ميخائيل من جعل الطائرة تطير أفقيًا.
    الرحلة الفريدة
    وفي تلك الأثناء تم إخطار قوات الدفاع الجوي الألمانية بضرورة إسقاط الطائرة المختطفة، فاقتربت منها إحدى المقاتلات الألمانية. وتهرب ميخائيل من المطاردة بتوجيه الطائرة إلى الغيوم. وطارت الطائرة إلى الشمال. إلا أن تحليق الطائرة التي تحمل علامات العدو فوق أراضي الاتحاد السوفيتي أمر محفوف بالمخاطر. ولذلك قرر ميخائيل تغيير اتجاه الطائرة إلى الجنوب لتهبط في مكان قريب من جبهة القتال بين القوات السوفيتية والقوات الألمانية.
    وتعرضت الطائرة إلى إطلاق نار فور دخولها السماء فوق الأراضي التي تسيطر عليها القوات السوفيتية، فاشتعلت النار فيها. وتمكن ميخائيل من إخماد النار بدفع الطائرة إلى الأسفل، ولكن الطائرة ارتطمت بالأرض أثناء الهبوط، فأصيب عدد من الموجودين على متنها بجروح.
    وهبطت الطائرة في مكان يبعد عن جبهة القتال بـ8 كيلومترات. وهرع إليها جنود الجيش الأحمر ليعرفوا أنها تحمل أبناء جلدتهم الفارين من الأسر، فنقلوهم إلى معسكرهم. وهكذا انتهت الرحلة الجوية الفريدة.
    فضيحة اختطاف الطائرة  
    ووفق المؤرخ يوري كنوتوف، فإن ألمانيا شهدت تفجر الفضيحة بسبب فقدان معدات متخصصة لها صلة بتجارب الصواريخ كانت موجودة على متن الطائرة المختطفة. وفضلا عن ذلك فإن ديفياتاييف سلّم القيادة السوفيتية إحداثيات منشآت مموهة تقع في الجزيرة. وتم قصفها من الجو. واطلع قادة الرايخ (ألمانيا النازية) على تفاصيل هروب الأسرى الروس. وأصبح ديفياتاييف عدوا شخصيا لزعيم ألمانيا النازية هتلر.
    ودخلت القوات السوفيتية مركز تجارب الصواريخ الألمانية في مارس/آذار 1945. ثم وصل إليه فريق خبراء الصواريخ الروس. وبعد انتهاء الحرب استدعى رئيس الفريق، سيرغي كورولوف، ميخائيل ليساعدهم على كشف أسرار قاعدة الصواريخ الألمانية.
    وحصل ميخائيل على لقب بطل الاتحاد السوفيتي في عام 1957. وأقيمت تماثيل له ورفاقه في مدن كثيرة وفقا لإفادة مجلة "تاريخنا". وكُتب عليها: "الهروب من الجحيم".

    انظر أيضا:

    معدات عسكرية ساعدت القوات السوفيتية على الانتصار في "الحرب الوطنية العظمى"
    كيف أعلن ستالين عن بداية الحرب الوطنية العظمى
    تفاصيل بدء الحرب الوطنية العظمى في 22 يونيو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سباق الكارو في القاهرة، مصر 17 يوليو 2020
    شجع الكارو... الخيول تعود إلى السباق في شوارع القاهرة
    أمريكا قلقة من ظهور قوى جديدة في العالم
    أمريكا قلقة من ظهور قوى جديدة في العالم
    10 معلومات عن صاروخ هاربون الذي استخدمه الجيش المصري في تدمير سفينة معادية
    10 معلومات عن صاروخ هاربون الذي استخدمه الجيش المصري في تدمير سفينة معادية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك