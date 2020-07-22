أصبح عدوا شخصيا لهتلر... طيار روسي يختطف طائرة تحتوي معدات خطيرة

هربت مجموعة من أسرى الحرب، من أفراد الجيش الأحمر، من الأسر على متن إحدى طائرات العدو الحربية في الثامن من فبراير/شباط 1945.

وهرب 10 أسرى من إحدى قواعد القوات الألمانية التي احتضنت مركز التجارب الصاروخية السرية، وهو ضرب من الخيال. والأدعى للعجب أنهم هربوا من الأسر مستقلين طائرة العدو. وقاد تلك الطائرة، وهي قاذفة القنابل، الطيار الروسي ميخائيل ديفياتاييف.

دروب الحرب

