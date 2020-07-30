عملية باهرة... الجيش الأحمر يفي بالتزاماته تجاه الحلفاء

أتم الجيش الأحمر قبل 75 عاما، في 30 يوليو/تموز 1945، الاستعدادات لإجراء عملية استراتيجية كبيرة في الشرق الأقصى.

إنقاذ الحلفاء

وكان زعماء التحالف المعادي لألمانيا النازية (الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا) قد اتفقوا في فبراير/شباط 1945، على أن يمد الاتحاد السوفيتي يد العون إلى الحلفاء بعد استسلام ألمانيا النازية، ليساعدهم على دحر عدوهم اليابان.

