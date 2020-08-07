ظهور أنظمة فاشية جديدة... سكرتير مجلس الأمن الروسي يكشف الأسباب

وتعتبر هذه الحرب أخطر كوارث القرن العشرين، وأشعل نارها مَن تغذى على أفكار الفاشية ومنها هيمنة شعوب محددة على الشعوب الأخرى.
نشأة الفاشية
وقال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، في تصريحات صحفية، إن زعيمي الفاشية موسوليني وهتلر استندا إلى أفكار وضعها منظّرو الفصل العنصري الفرنسيون والبريطانيون. ووجدت هذه الأفكار التربة الخصبة التي تشجع نموها بعد الحرب العالمية الأولى حين اكتشف الكثيرون أن أفكار الليبرالية المفروضة على المجتمع الأوروبي لم تمنع نشوب الحرب الطاحنة ولم تضمن عودة بلدانهم إلى الحياة الطبيعية بعد الحرب. ولهذا استجابوا للوعود التي أطلقها الفاشيون.
وتمددت الفاشية خارج أوروبا إلى دولة آسيوية هي اليابان التي تبنت أفكار الفاشية. معاداة روسيا
ومن أجل تحقيق أهدافهم استغل الفاشيون ظاهرة قبيحة أخرى اصطنعها أوروبيون لهم مشاعر عدائية غير مبررة تجاه روسيا. وزعم هؤلاء أن الخطر على أوروبا يأتي من الشرق.
واستمروا في ترديد المعزوفة القائلة بأن "الروس قادمون" بعد انتهاء الحرب العالمية. وتلقف الفاشيون الجدد بكل إيجابية هذه المعزوفة. فمثلا، رددها مدبرو الانقلاب في تشيلي في عام 1973.
وذكر سكرتير مجلس الأمن الروسي نقلا عن الصحف الأمريكية أن العداء لروسيا جعل وزير الدفاع الأمريكي جيمس فوريستول في عام 1949 مجنونا. واستدعى مرضه النفسي نقله إلى المستشفى حيث ألقى بنفسه من النافذة قائلا: "الروس قادمون وقد أصبحوا موجودين هنا".
الفاشيون الجدد
ولم تصبح الفاشية في طيات الماضي بعد دحرها خلال الحرب العالمية الثانية. ومن أسباب ذلك نجاة الكثيرين من المجرمين النازيين الذين وجدوا المأوى في دول أخرى بمساعدة أجهزة المخابرات الغربية، وعدم إحالة جميع المجرمين إلى المحاكمة. وكانت النتيجة أنه ظهرت في العالم في الستينات والسبعينات عشرات الأنظمة السياسية ذات الملامح الفاشية.
وأشار سكرتير مجلس الأمن الروسي إلى أن الأنظمة الحاكمة الحالية في جمهورية أوكرانيا وجمهوريات البلطيق (ليتوانيا ولاتفيا واستونيا) تشجع بعث الفاشية من جديد. وفي باقي أوروبا ينظر الناس إلى الفاشية الجديدة على أنها ظاهرة سياسية هامشية. ومع ذلك يمكن أن تبعث الفاشية من جديد في أي دولة في حال انتهجت السياسة غير المسؤولة.
ونشأت في الشرق الأوسط نتيجة لسياسة "الفوضى المتحكم فيها" التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها، بعد الغزو الأمريكي للعراق منظمة إرهابية تعتمد أيديولوجيا قريبة الصلة من الأيديولوجيا الفاشية هي منظمة "داعش". وتسير روسيا اليوم أيضا في طليعة المناضلين ضد الفاشية. وقال سكرتير مجلس الأمن الروسي إن روسيا تدعو إلى عدم التهاون حيال الحركات الفاشية وعدم تبرئة الفاشيين والنازيين من جرائمهم.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)