بوتين يهدي ميدالية النصر لزعيم كوريا الشمالية

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ميدالية اليوبيل "75 عاما من النصر في الحرب الوطنية العظمى"، بسبب احيائه كل عام لضحايا الجنود السوفييت الذين ماتوا في بلاده.

ومُنح الزعيم الكوري الشمالي هذا الوسام لمساهمته الدائمة في احياء ذكرى المواطنين السوفييت الذين ماتوا ودُفنوا في أراضي الجمهورية، فضلاً عن الاهتمام بالحفاظ على المدافن والنصب التذكارية.

وسلم السفير الروسى لدى كوريا الكسندر ماتسيجورا الجائزة لوزير خارجية الجمهورية لي سونج جوون يوم 5 مايو/أيار فى قصر مانسود للمؤتمرات، حسبما نشرة سفارة روسيا في كوريا الشمالية.

يذكر أن أول زيارة لكيم جونغ أون لروسيا تمت في نهاية نيسان/أبريل 2019، حيث عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 25 من الشهر بمدينة فلاديفوستوك.

وتحدث القادة خلال هذا الاجتماع لأكثر من ساعتين بعيدا عن الصحافة.

وقال بوتين عن الاجتماع بأنه "شامل بما فيه الكفاية"، فيما وصفه كيم بـ"الهادف".