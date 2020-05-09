بوتين في عيد النصر: الروس لا يقهرون عندما يكونون يدا واحدة

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت كلمة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لعيد النصر من أمام ضريح الجندي المجهول قرب الساحة الحمراء بموسكو هنأ فيها المحاربين القدماء والشعب والجيش الروسي.

وقال بوتين عقب وضع أكليل من الزهور على ضريح الجندي المجهول: "من كل قلبي أهنئكم بعيد النصر. بالنسبة لنا جميعًا، هذا العيد أهم وأغلى عيد، نحتفل به دائمًا بشكل".

وأشار بوتين إلى الأهمية الروحية والأخلاقية لعيد النصر وقال: "موقفنا تجاهه مقدس، سيقبى في ذاكرتنا وفخرنا وتاريخ بلادنا، وتاريخ كل أسرة، وجزء من أرواحنا التي قدمها لنا آباؤنا وأمهاتنا وأجدادنا. نحن اليوم نشعر بعظمة مصائرهم ، ونتذكر أولئك الذين ليسوا معنا اليوم. نحن ننظر إلى صورهم بكل الحب، نتمنى أن يعيش المحاربون القدماء سنوات طويلة، ننحني أمام جيلهم العظيم ".

وشدد بوتين على أن الروس يعرفون أنهم لا يقهرون عندما يكونون معا، وقال:"نحن متحدون بذاكرة مشتركة وآمال مشتركة وتطلعاتنا المشتركة ومسؤوليتنا عن الحاضر والمستقبل. نحن نعلم ونؤمن إيمانا راسخا بأننا لا نقهر عندما نكون معا".

وأعلن بوتين، أن روسيا ستحتفل بالضرورة بالذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى على نطاق واسع وبكرامة ، وسوف يكون هناك استعراض عسكري في الساحة الحمراء ومسيرة الفوج الخالد.

وقال: "أيها الأصدقاء الأعزاء، لقد مر 75 عاماً على انتهاء الحرب الوطنية العظمى. وكالعادة سنحتفل بمناسبة الذكرى على نطاق واسع وبشكل رسمي. سنفعل ذلك بكرامة، كواجبنا تجاه أولئك الذين ضحوا من أجل الوصول إلى النصر وتحقيقه".

ووعد الرئيس قائلاً: "سيكون هناك عرضنا العسكري الرئيسي في الساحة الحمراء والمسيرة الوطنية للفوج الخالد - مسيرة ذاكرتنا الممتنة والدم الذي لا ينفصم، اتصال حي بين الأجيال".