بوتين: الجيش ينبغي أن يكون جاهزا دائما للرد على التهديدات وضمان سيادة روسيا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على أن الجيش ينبغي أن يكون دائمًا قويا وقادرًا على الرد على أي تحديات وتهديدات، وضمان سيادة روسيا ومصالحها.

موسكو - سبوتنيك. ونقل، موقع الكرملين على الإنترنت اليوم الأحد عن بوتين قوله خلال تهنئته لضباط الجيش الروسي وخريجي المدارس العسكرية وأكاديميات وزارة الدفاع بيوم النصر إن "دروس الحرب الوطنية العظمى، وتاريخ البلد بأكمله علمنا بانه ينبغي على جيشنا أن يكون دائمًا قويًا وقادرًا على مواجهة أي تحديات وتهديدات".

وأضاف: "وأن يضمن الجيش بشكل موثوق سيادة روسيا ومصالحها الوطنية، والأمن والحياة السلمية لمواطنينا".

يصادف اليوم 9 مايو/أيار ذكرى "عيد النصر"، والانتصار على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، ويصادف اليوم الذكرى الـ75 للنصر.

إلا أن هذا العام شهد حدثا استثنائيا تمثل بـ"جائحة كورونا" التي عصفت بجميع دول العالم ما أدى لتأجيل الاحتفالات المواكبة لهذا اليوم.

ذلك لم يمنع الكثيرين من الاحتفال بهذا اليوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بنشر أغاني كانت متداولة في صفوف الجيش الأحمر واعتبرت من الأغاني الخالدة في ذكرى النصر.