موسكو تستعرض القوات المنتصرة في يوم مشهود... ماذا شهد العالم فيه؟

حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 24 يونيو/حزيران 2020، موعدا لإقامة عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للانتصار على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى.

القرار الدقيق

ولم يتم اختيار هذا اليوم لإقامة العرض العسكري في موسكو بمناسبة ذكرى النصر المجيد هكذا بالصدفة، ففي هذا اليوم من عام 1945 شهدت موسكو استعراضا عسكريا بمناسبة الانتصار على ألمانيا النازية التي اعتدت على روسيا والجمهوريات السوفييتية المتحدة الأخرى في 22 يونيو/حزيران 1941.

وتمكن المعتدي من احتلال جمهورية بيلاروسيا وجمهورية أوكرانيا وأجزاء من أراضي روسيا والوصول إلى مشارف العاصمة موسكو في خريف 1941. غير أنه مني بالهزيمة على مشارف موسكو.

العرض التاريخي

وشهدت موسكو في ذلك الوقت حدثا تاريخيا أسهم إسهاما كبيرا في جهود دحر الغزاة على مشارف موسكو وإبعادهم عن العاصمة الروسية، هو العرض العسكري الذي أقامه الجيش الأحمر، جيش الاتحاد السوفييتي، بمناسبة ذكرى ثورة أكتوبر 1917.

وأقيم هذا العرض في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1941. وأصدر القائد الأعلى جوزيف ستالين تعليماته ببدء التحضير لإقامة العرض العسكري في الساحة الحمراء في وسط موسكو في 24 أكتوبر/تشرين الأول، عندما أصبح العدو على مشارف العاصمة. وجرت الاستعدادات في الخفاء. وأخبر ستالين مسؤولي الدولة بقرار إقامة العرض العسكري في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، بينما علم قادة الوحدات العسكرية التي اختيرت للمشاركة في العرض بقرار القائد الأعلى في الساعة الثالثة والعشرين من يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني.

وألقى القائد الأعلى بنفسه كلمة أمام المشاركين في العرض في صباح 7 نوفمبر/تشرين الثاني، قال فيها: "إن الحرب التي تخوضونها حرب تحريرية عادلة".

ولم يتمكن طيران العدو من منع إقامة العرض العسكري في قلب العاصمة الروسية، إذ أحبطت قوات الدفاع الجوي محاولات قاذفات القنابل الألمانية للتسلل إلى سماء موسكو، وأسقطت 34 طائرة معادية.

وغادرت وحدات الجيش الأحمر الساحة الحمراء متوجهة إلى جبهة القتال مباشرة.

عرض النصر

وبعد دحر الغزاة النازيين على مشارف العاصمة الروسية وفي مدينة ستالينغراد بدأ الجيش الأحمر تحرير البلاد من الاحتلال النازي، وأنهى حربه التحريرية التي عرفت باسم الحرب الوطنية العظمى في مايو/أيار 1945، حينما سقطت العاصمة الألمانية في يده.

وقررت قيادة الجيش الأحمر إقامة عرض عسكري مهيب في موسكو بمناسبة الانتصار على ألمانيا في الحرب الوطنية العظمى. وحدد القائد الأعلى ستالين يوم 24 يونيو/حزيران 1945، موعدا لعرض النصر. وشارك فيه ممثلو جميع جبهات الحرب من الجنود والضباط المتفوقين. وتُوج عرض النصر برمي أعلام الجيش النازي الألماني قبالة ضريح لينين.

يوم النصر

ثم بدأت روسيا تنظم عرض النصر في يوم 9 مايو/أيار الذي أعلِن يوما للنصر.

وتوقف الجيش الروسي عن إقامة العروض العسكرية في ذكرى النصر المجيد لبعض الوقت بعد حل اتحاد الجمهوريات السوفييتية ليعاود تنظيمها منذ عام 1995 حينما حلت الذكرى الخمسون للنصر المجيد.