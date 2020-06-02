تسجيل
14:37 GMT02 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الحرب العالمية الثانية أطفال في معتقل نازي

    فقء عيون الأطفال... محاولات نازية وحشية لتدمير مستقبل روسيا

    © Sputnik . РИА Новости
    75 عاما على النصر العظيم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104559/66/1045596655_0:-1:3642:2048_1200x675_80_0_0_d846dad70665d68e22dfe444228d4bf2.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/75-victory/202006021045596730-%D9%81%D9%82%D8%A6-%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7/

    كشف عميد إحدى كليات معهد الأرشيف التاريخي في موسكو لـ"سبوتنيك" أن المحتلين النازيين قتلوا مئات الألوف من أطفال روسيا والجمهوريات السوفييتية الأخرى أثناء الحرب العالمية الثانية.

    اعتدت ألمانيا النازية على اتحاد الجمهوريات السوفييتية في 22 يونيو/ حزيران 1941. ووفق المؤرخة يلينا ماليشيفا، عميدة كلية الأرشيف، فإن النازيين سعوا إلى تدمير الدولة الروسية من خلال إبادة الأطفال الذين هم مستقبل البلاد.

    التنكيل بالأطفال

    بحسب المؤرخ غريغوري كريفوشييف فإن الاحتلال النازي أودى بحياة أكثر من 216 ألفا من أطفال الاتحاد السوفييتي. وفي الحقيقة كان عدد ضحايا النظام النازي من الأطفال أكبر بكثير، حسب المؤرخة ماليشيفا.

    جنود الجيش الأحمر في شوارع مدينة ستالينغراد، سبتمبر/ أيلول عام 1942
    © Sputnik . Natalya Bode
    ذكريات مقاتل سوفيتي "تقشعر لها الأبدان"... هذا ما رأته العين وعجز اللسان على وصفه
    وتعمد الاحتلال النازي إعدام الأطفال أثناء اغتيال ذويهم. فمثلا، تفيد إحدى الوثائق التي عثر عليها في أرشيف مدينة بريانسك الروسية عن مقتل 4665 طفلا في بعض مناطق مقاطعة بريانسك أثناء الاحتلال النازي في فترة 1941–1943.

    إعدام نزلاء دار أطفال

    من أخطر جرائم المحتلين الوحشية إبادة نزلاء إحدى دور الأطفال في منطقة فيازما بمقاطعة سمولينسك حيث تم إعدام 113 طفلا في الفترة من 4 أكتوبر/ تشرين الأول 1941 حتى 10 مارس/ آذار 1943. ومات بعضهم بسبب التعذيب بينما مات 42 طفلا في عام 1942 جوعا.

    وقال الطبيب بارانينكو في تقرير كتبه في عام 1943 بعد تحرير مدينة سمولينسك من سيطرة الغزاة النازيين إن ظروف الحياة القاسية قتلت غالبية الأطفال الذين عانوا من نقص الغذاء أو أصيبوا بالأمراض.

    ولم يسمح نظام الاحتلال بإعطاء الأطفال أكثر من 70 غراما من الخبز في اليوم. ولذلك مات 60 في المائة من الأطفال المصابين بالأمراض جوعا.

    ومات الكثيرون بسبب الأمراض الوبائية، وبالأخص الدفتيريا، وأمراض المعدة والأمعاء.

    سرقة الدم

    كثيرا ما استخدم المحتلون الأطفال كمصدر للدم لعلاج الجرحى من الجيش الألماني. ويعتبر ذلك من الفظائع بحق الأطفال لأن فقدان كميات كبيرة من الدم يؤدي إلى موت الطفل.

    أفادت إحدى النشرات الإخبارية في 24 سبتمبر/ أيلول 1942 أن جنود الجيش الألماني احتجزوا سكان قرية زاخاروفكا بمقاطعة كورسك. وقام أطباء الجيش الألماني باختيار 26 شخصا لأخذ كميات كبيرة من الدم منهم. ومن بين الذين تعرضوا لعملية سحب الدم بغض النظر عن الحالة الصحية، بيوتر سولنتسيف (14 سنة) وفيرا غراتشوفا (11 سنة) ويكاتيرينا دفورنيكوفا (9 سنوات)، وتسببت العملية في موت 9 أشخاص، خمسة منهم أحداث.

    معاقبة "المجرمين"

    فرضت السلطات الاحتلالية في مقاطعة كورسك العمل الإجباري على أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و16 سنة من "مرتكبي الجرائم" مثل أطفال قرية بوغوجييه الذين تعرضوا للضرب المبرح لأنهم رفضوا العمل الذي فرضه المحتلون.

    وكانت "جريمة" أحد صبيان منطقة نوفو-أوسكول أنه أطلق حمامة أثناء غارة الطيران السوفييتي. وتم إعدام أسرته المكونة من 6 أشخاص أربعة منهم أطفال.

    فقئ العيون

    كان المحتلون يقتلون الأطفال بطريقة وحشية. فمثلا، عذبوا أسرة مكونة من أم و4 بنات حتى الموت في بلدة كريستي التابعة لمنطقة فيليج بمقاطعة سمولينسك في يناير/ كانون الثاني 1942. وقتلوا الأم أنّا وبناتها ليديا (16 سنة) وصوفيا (12 سنة) وفالنتينا (5 سنوات) وفارفارا (2 سنة) حين غادروا البلدة، متقهقرين تحت ضغط الجيش الأحمر.

    صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) - مساعدة الجنود الجرحى، جبهة القرم، 26 أبريل/ نيسان عام 1942
    © Sputnik . Anatoliy Garanin
    ذكريات مؤلمة من الحرب
    وجاء في التقرير عن هذه الجريمة إن مرتكبي الجريمة جرّحوا الطفلة فارفارا بالسكين على مرأى الأم، وقطعوا أذنيها وفقأوا عينيها، وجرّحوا وجه البنت الأكبر ليديا وقطعوا الأنف وانتزعوا اللسان. وبعد تعذيب البنات الأربع حتى الموت قتلوا الأم.

    وتم في نوفمبر/ تشرين الثاني 1942 إعدام أكثر من 100 شخص من النساء والأطفال والمسنين رميا بالرصاص قرب قرية إيليينو التابعة لمنطقة باتورينو بمقاطعة سمولينسك. وأخفى القتلة جثث الضحايا تحت الثلج.

    وأظهر التحقيق الذي أجري في موقع الجريمة في وقت لاحق بعد إزالة الثلج أن هناك 109 جثث ممزقة، وأن وجوه الضحايا مشوهة، وأن رؤوسهم مهشمة. والضحايا هم من النساء والأحداث واثنان من المسنين و17 طفلا تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات، و6 رُضّع منهم طفلة عمرها شهران ذات رأس مهشم.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    برك الملح بجوار بحيرة ساسيك-سيفاش بالقرب من مدينة يفباتوريا، شبه جزيرة القرم، روسيا
    "البحيرة الدموية"... ساسيك-سيفاش أجمل بحيرات القرم
    معايير مزدوجة... لماذا سكت العالم على مقتل إياد الحلاق؟
    معايير مزدوجة... لماذا سكت العالم على مقتل إياد الحلاق؟
    مقابر السفن العملاقة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا
    مقابر السفن العملاقة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك