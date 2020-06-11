تسجيل
14:02 GMT11 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صورة من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941-1945): العرض العسكري الأول لقوات الجيش السوفيتي على الساحة الحمراء في العاصمة موسكو بمناسبة النصر على ألمانيا النازية، 24 يونيو/ حزيران 1945

    المخابرات الروسية تضع نهاية لجيش خليفة هتلر

    © Sputnik . Сергей Лоскутов
    75 عاما على النصر العظيم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104476/89/1044768906_0:0:3146:1770_1200x675_80_0_0_e421f88278536b6ab9b541e4604be7b9.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/75-victory/202006111045687597-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%B1/

    وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها في أوروبا في ليل 9/8 مايو/ أيار 1945 باستسلام ألمانيا.

    وانهزمت ألمانيا النازية أمام التحالف الدولي الذي ضم روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وعلى الرغم من دخوله في حلف مع روسيا إلا أن الغرب احتفظ بمشاعر عدائية تجاه روسيا.

    وأكد ذلك رئيس الوزراء البريطاني تشرشل، حين قال في نهاية الحرب العالمية الثانية: "إن تدمير القوة العسكرية الألمانية أدى إلى إجراء تغييرات جوهرية على العلاقة بين روسيا الشيوعية والديمقراطيات الغربية" وفقا لما ذكرته صحيفة "في بي كا".

    رائحة الحرب الجديدة

    جنود الجيش الأحمر (جيش الاتحاد السوفيتي)
    © Sputnik . Leonid Bat
    من أجل الوطن وأولادها الأبطال تبيع كل شيء وتشتري دبابة

    في 12 مايو/أيار 1945 بدأت القيادة العسكرية البريطانية تخطط للحرب ضد روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفييتية المتحدة، حسب توجيهات تشرشل، ونصت الخطة التي تم وضعها في 22 مايو على استخدام 47 فرقة انجليزية-أمريكية و10 – 12 فرقة ألمانية لمهاجمة الجيش الأحمر، جيش روسيا السوفييتية.

    ولكي تتمكن ألمانيا من المشاركة في الحرب الجديدة ضد روسيا أبقى تشرشل وحدات من الجيش الألماني تحت إمرة الأميرال دينيتس الذي تولى قيادة الرايخ الثالث (ألمانيا النازية) خلفا لزعيمها الراحل أدولف هتلر، وأخبر تشرشل الرئيس الأمريكي ترومان بأن "قادة ألمانيا يتحولون بكل الرضا إلى أصدقاء الانجليز بسبب الخوف من الروس، ويفعلون كل ما نطلبه منهم".

    200 ألف مقاتل تحت إمرة دينيتس

    لم تجلس روسيا مكتوفة اليدين، فقد علمت المخابرات الروسية عن خيانة الحلفاء وأخبرت الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين في 15 مايو بأنهم يخططون للحرب ضد روسيا، وقال ستالين خلال اجتماعه مع قادة القوات المسلحة السوفيتية في هذا اليوم:

    "يجب أن يطالب وفدنا الحلفاء باعتقال جميع أعضاء حكومة دينيتس".

    وكشف الوفد الذي رأسه الجنرال تروسوف، مدير مخابرات القوات الروسية التي دخلت ألمانيا وبدأت تحررها من النظام النازي، أن القوات الألمانية التي تحافظ على الجاهزية القتالية بفضل الحلفاء تضم حوالي 200 ألف جندي وضابط، وأن هناك في ميناء فلينسبورغ عشرات السفن الحربية الألمانية الجاهزة للقتال.

    نزع السلاح

    طالب الجنرال تروسوف الحلفاء بتنفيذ التزاماتهم ونزع سلاح القوات الألمانية المتواجدة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ولكي يسرع الحلفاء بتنفيذ الالتزامات الناشئة من اتفاقية استسلام ألمانيا النازية غير المشروط اقترح الجنرال تروسوف عليهم أن يستعينوا بالدبابات الروسية.
    ولم ير الحلفاء مفرا من البدء في 20 مايو بنزع سلاح القوات الألمانية التي استسلمت أمامهم، وكشفت المخابرات الروسية أن الانجليز استولوا على 258 سفينة حربية ألمانية و951 سفينة تجارية.

    اعتقال الأميرال

    الدبابة السوفيتية تي 34 تصل إلى الخطوط الهجومية (الحرب الوطنية العظمى 1941-1945)
    © Sputnik . Nikolay Maksimov
    متُّ ميتة شريفة ولست آسفا... بطل روسي حارب النازية ومات من أجل وطنه

    كما لم ير الانحليز مفرا من تلبية طلب اعتقال أعضاء حكومة الأميرال دينيتس، وأشرف الضباط الروس على عملية الاعتقالات التي بدأت في فجر 23 مايو، وتم استدعاء الأميرال دينيتس ورئيس أركان الجيش الألماني الجنرال يودل وقائد القوات البحرية الألمانية الأميرال فريديبورغ إلى باخرة "باتريا" حيث مقر الوفد الروسي، ليتم إخبارهم بحبسهم وحل حكومة دينيتس وتصفية جميع مؤسساتها.

    وضُبطت بحوزة الأميرال دينيتس حقيبة تحتوي على وثائق هامة منها وصية هتلر، وتم استجواب دينيتس بناء على طلب رئيس الوفد الروسي.

    وفي مدينة لونيبورغ تم إيقاف هنريخ هيملر، قائد الشرطة السياسية وزير داخلية ألمانيا النازية، وتم اقتياده إلى مقر القيادة البريطانية في هذه المدينة حيث انتحر أحد أخطر أركان السلطة النازية بتجرع السم.

    نهاية الحرب

    وبينما أوقف توقيع اتفاقية استسلام القوات المسلحة النازية غير المشروط العمليات الحربية على الأرض وفي البحر وفي الجو، وضع اعتقال حكومة النازيين نهاية لتاريخ الرايخ الثالث، فقد خرجت الدولة النازية من حيز الوجود.

    وفي الوقت نفسه تلاشت إمكانية شن الحرب الألمانية الانجلزية الأمريكية على روسيا بسبب تجريد فلول قوات النظام النازي من الأسلحة وتحويلهم إلى أسرى حرب.

    ويعود فضل كبير في ذلك إلى المخابرات الروسية التي زودت القيادة العليا بالمعلومات المناسبة لحل أزمة خيانة الحلفاء.

    انظر أيضا:

    تشعر أن كل قنبلة ستقتلك... محارب في الجيش الأحمر يتحدث عن اليوم الأكثر رعبا في حياته
    الجيش الأحمر يطرد شبح الموت من برلين
    الكلمات الدلالية:
    الجيش الأحمر, جيوش النازية, النازية, الحرب العالمية الثانية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أخصائي نسور يمسك برأس نسر أسمر (أو نسر غيفرين) بعد أن تم الإمساك به والحفاظ عليه لفترة مؤقتة كجزء من مشروع وطني لحماية وزيادة نسل الطيور المحمية في إسرائيل، بالقرب من سديه بوكر في جنوب إسرائيل، 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
    نسور "الكتاب المقدس" تحصل على فرصة حياة جديدة في إسرائيل
    حرب النخيل بين إيران والخليج
    حرب النخيل بين إيران والخليج
    8 أساطير عن الهواتف الذكية
    8 أساطير عن الهواتف الذكية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك