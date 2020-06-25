تسجيل
14:14 GMT25 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    إحدى دبابات الجيش الأحمر

    "الرفيقة المقاتلة"... سيدة روسية تتبرع بمدخراتها لتصبح سائقة دبابة

    © Sputnik . I. Ozerskii
    75 عاما على النصر العظيم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103905/84/1039058489_0:136:3000:1824_1200x675_80_0_0_35bceb72f06a6a2fe1866e8824227ee4.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/75-victory/202006251045829164-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A9-/

    تعجّب الجنود مما كُتب على إحدى الدبابات التي اقتحمت قلعة كونغسبرغ بعدما سقطت المدينة في يد القوات الروسية في أبريل/ نيسان 1945.

    وكُتب على هذه الدبابة كلمتان هما "الرفيقة المقاتلة". ولم يعرف إلا القلائل أن هذه العبارة تحمل ذكرى المرأة التي قدمت حياتها فداء من أجل الدفاع عن الوطن.

    زوجة الضابط

    ولدت ماريا في عام 1905 في شبه جزيرة القرم. وعندما عملت في أحد معامل مدينة سيمفيروبول التقت مَن أصبح رفيق حياتها وهو الطالب العسكري إيليا. وبعد أن أنهى إيليا الدراسة في الكلية العسكرية أصبحت ماريا زوجة الضابط، وكانت سعيدة في حياتها الزوجية.

    مات ميتة الشجعان

    في عام 1940 نُقل فوج إيليا إلى مدينة كيشينوف في غرب البلاد. وذهبت ماريا مع زوجها إلى هذه المدينة التي استقبلا فيها يوم 22 يونيو/ حزيران 1941 وهو اليوم الذي اعتدت فيه ألمانيا على روسيا والجمهوريات السوفيتية المتحدة الأخرى. وفي اليوم التالي نُقلت ماريا وغيرها من زوجات الضباط إلى شرق البلاد بعيدا عن جبهة الحرب. ووصلت ماريا في أغسطس/ آب إلى مدينة تومسك حيث بدأت تعمل عاملة تلفون.

    وفي نهاية أغسطس/ آب تلقت ماريا رسالة رسمية تفيد بأن زوجها إيليا فيدوتوفيتش أكتيابرسكي مات ميتة الشجعان في 9 أغسطس/ آب 1941.

    توجهت ماريا إلى مكتب التجنيد بطلب ضمها إلى الجيش المقاتل، ولكن طلبها قوبل بالرفض لأسباب تتعلق بعمرها (36 سنة) وحالتها الصحية.  

    برقية إلى القائد الأعلى

    جرت في البلاد حينذاك حملات جمع التبرعات لصنع الطائرات والدبابات والعربات المدرعة. فقررت ماريا الانضمام إلى حملات جمع التبرعات لكي تشتري دبابة. ومن أجل تدبير المبلغ اللازم بدأت تصنع ما يمكن بيعه من المناديل والشيلان وأغطية السفرة وأغطية الوسائد. وبحلول ربيع 1943 دبرت ماريا المبلغ اللازم – 50 ألف روبل – وسلّمته إلى بنك الدولة. ثم أرسلت ماريا في 3 مارس/ آذار برقية إلى العاصمة موسكو أخبرت فيها القائد الأعلى جوزيف ستالين بأنها تريد أن تنتقم من الغزاة المعتدين. ومن أجل ذلك سلّمت كل مدخراتها إلى بنك الدولة لتمويل صناعة الدبابة. وعبرت ماريا في نفس البرقية عن رجائها أن يطلق على هذه الدبابة اسم "الرفيقة المقاتلة" وتصبح هي سائقها.

    وتلقت ماريا الرد من القائد الأعلى الذي شكرها ووعد بتحقيق رغبتتها.

    سائقة دبابة

    في 3 مايو/ أيار 1943 انتسبت ماريا إلى كلية الدبابات في مدينة أومسك، وأصبحت أول امرأة في البلاد تعمل سائقا لدبابة.

    وتخرجت ماريا من الكلية بحلول خريف 1943 لتنضم إلى طاقم دبابة "تي-34" التي كُتب على برجها: "الرفيقة المقاتلة". وعندما وصلت "الرفيقة المقاتلة" إلى جبهة القتال وقف المقاتلون مصدومين لدى رؤيتهم امرأة في مقعد سائق الدبابة. وتبددت الشكوك حول مهارات هذه المرأة في أول معركة تخوضها دبابة "الرفيقة المقاتلة".

    أصيبت "الرفيقة المقاتلة" في معركة تحرير قرية نوفويه سيلو التابعة لمقاطعة فيتيبسك بعد أن اقتحمت دفاعات العدو ودمرت مدفعا وسحقت حوالي 50 من الجنود والضباط الألمان. وتمكن طاقمها بعد يومين من إيصال الدبابة إلى ورشة الإصلاح. وأصيبت ماريا في تلك المعركة بجراح خفيفة ولكنها بقيت مع رفاقها.

    المعركة الأخيرة

    واصلت الجندية ماريا مشوارها القتالي. وفي يناير/ كانون الثاني 1944 خاضت معركة في ريف مدينة فيتيبسك التابعة لجمهورية بيلاروسيا حيث سحقت دبابتها في 18 يناير/ كانون الثاني 3 مدافع رشاشة ونحو 20 من جنود وضباط العدو. وتم قطع جنزير الدبابة أثناء تلك المعركة. وعلى الرغم من نيران العدو شرعت سائقة الدبابة في إصلاح الدمار الذي أصاب الجنزير. وفي تلك الأثناء انفجر لغم على مقربة منها، فأصيبت ماريا بجراح خطيرة استدعت نقلها إلى المستشفى حيث أدى الأطباء واجبهم، ولكنهم لم يستطيعوا صنع معجزة. توفيت ماريا في 15 مارس/ آذار 1944، ودفنت في مقبرة أبطال حرب عام 1812 ضد الغزاة الفرنسيين بقيادة الإمبراطور نابليون بونابرت، في مدينة سمولينسك، بحسب صحيفة "أرغومينتي إيفاكتي".

    انظر أيضا:

    صربيا تتوقع استلام الدفعة الأولى من الدبابات الروسية بحلول نهاية العام
    "تي-34" السوفيتية تدخل قائمة "أعظم الدبابات"
    محارب قديم يقود دبابة "تي-72" في بروفة عرض الذكرى الـ75 للنصر...فيديو
    دبابة "تي-34" تكاد تصطدم بالجمهور خلال الاحتفال بيوم النصر... صورة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ألعاب نارية بمناسبة عيد النصر، الذكرى الـ75 للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في العاصمة موسكو
    الذكرى الـ 75 لعيد النصر: أحدث الأسلحة والتقاليد العريقة
    ترامب يهدد بفرض رسوم على المأكولات البحرية الصينية
    ترامب يهدد بفرض رسوم على المأكولات البحرية الصينية
    من الأقوى عسكريا... الهند أم الصين
    من الأقوى عسكريا... الهند أم الصين؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك