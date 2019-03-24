تعرف على الفرق المتأهلة لأمم أفريقيا 2019

تحسم مواجهات، اليوم الأحد، في تصفيات أمم أفريقيا 2019، بقية المنتخبات المتأهلة إلى البطولة، التي ستقام في مصر خلال يونيو/حزيران.

واستطاع 19 منتخبا من أصل 24 فريقا أن يحجزوا تذكرة التأهل لنهائيات أمم أفريقيا 2019.

وإليكم المنتخبات المتأهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019…

- المجموعة الأولى

السنغال: 16 نقطة

مدغشقر: 10 نقاط

- المجموعة الثانية

المغرب: 11 نقطة

الكاميرون: 11 نقطة

- المجموعة الثالثة

مالي: 14 نقطة

بوروندي: 10 نقاط

- المجموعة الرابعة

الجزائر: 11 نقطة

- المجموعة الخامسة

نيجيريا: 13 نقطة

- المجموعة السادسة

غانا: 9 نقاط

كينيا: 7 نقاط

- المجموعة السابعة (تتحدد اليوم)

- المجموعة الثامنة:

كوت ديفوار: 11 نقطة

غينيا: 11 نقطة

- المجموعة التاسعة

أنغولا: 12 نقطة

موريتانيا: 12 نقطة

- المجموعة العاشرة

تونس: 15 نقطة

مصر: 13 نقطة

- المجموعة الحادية عشرة

غينيا بيساو: 9 نقاط

نامبيا: 8 نقاط

- المجموعة الثانية عشر

أوغندا: 13 نقطة

ويتبقى 5 مقاعد سوف تحسم بشكل رسمي بعد مباريات اليوم، حيث يتنافس منتخبا بنين وتوجو على تذكرة التأهل الثانية بالمجموعة الرابعة، بعدما حسم منتخب الجزائر تأهله رسميا، كما يتنافس منتخبا جنوب أفريقيا وليبيا، لتحديد المتأهل الثاني بالمجموعة الخامسة مع نيجيريا.

وتتصارع منتخبات زيمبابوي وليبيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكونغو، على بطاقتي التأهل في المجموعة السابعة، بينما تتنافس منتخبات تنزانيا وليسوتو والرأس الأخضر على تذكرة التأهل الثانية بالمجموعة الـ12 بعدما فاز منتخب أوغندا بالتذكرة الأولى.