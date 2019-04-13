بالأرقام..التاريخ يقف الى جانب مصر في مواجهة منتخبات المجموعة الأولى

أسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت يوم أمس الجمعة، عن وقوع المنتخب المصري المستضيف في المجموعة الأولى الى جانب منتخبات كل من الكونغو الديموقراطية، أوغندا وزيمبابوي.

يملك المنتخب المصري سجلا مميزا مع الفرق التي وقعت في مجموعته.

هذا ونشر الموقع الرسمي للإتحاد المصري لكرة القدم على صفحته الخاصة على "فيسبوك" نتائج مواجهات المنتخب الأول المصري مع هذه المنتخبات.

حيث خاض المنتخب المصري 11 لقاء مع منتخب الكونغو الديمقراطية، تفوق فيها منتخب "الفراعنة" في 7 مباريات، مقابل فوز وحيد للكونغو الديمقراطية.

وكان التعادل سيد الموقف في ثلاث لقاءات، وسجل المنتخب المصري في هذه المواجهات 23 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا.

كما وواجه المنتخب المصري، منتخب أوغندا في 23 مباراة، وحقق فيها "الفراعنة" الفوز في 19 مباراة مقابل هزيمتين وتعادلين، وسجلو في شباك أوغندا 47 هدفا في الوقت الذي تلقت شباكهم 15 هدفا.

أما منتخب زيمبابوي والذي سيكون طرفا في المباراة الإفتتاحية حين يواجه المنتخب المصري صاحب الضيافة، فقد واجه أصحاب الأرض في 12 لقاء، حققت فيها مصر 7 انتصارات مقابل فوز يتيم لزيمبابوي، وكان التعادل سيد الموقف في 4 مباريات.

وسجل المنتخب المصري 20 هدفا في الوقت الذي تلقت فيه شباكه 11 هدفا.

وتنظم مصر البطولة خلال الفترة من 21 يونيو/ حزيران، إلى 19 يوليو/ تموز المقبلين.

يقضي نظام البطولة في نسختها الجديدة، التي تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، بتأهل صاحبي المركزين الأول الثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني (دور الـ16) كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.