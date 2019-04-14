الاتحاد المصري يرد على انتقاد مسئولي تونس لملعب منتخبهم في أمم أفريقيا 2019

علق عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أحمد مجاهد، على انتقاد مسئولي المنتخب التونسي لملعب السويس، خلال معاينة أرضية الملعب، أمس السبت.

وكان وفد من الاتحاد التونسي قد زار ملعب السويس، صباح السبت، الذي تقام عليه مباريات المجموعة الخامسة، وأصدر بيانا انتقد فيه استمرار التجهيزات في الملعب قبل شهرين من البطولة.



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وقال مجاهد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد المصرية، إن هناك 5 ملاعب يتم فيهم إجراء بعض التعديلات، الملعب الوحيد الجاهز، هو ملعب الدفاع الجوي ومع ذلك سيتم إغلاقه قريبا لإجراء بعض أعمال الصيانة"، وفقا لصحيفة " أخبار اليوم ".

وحول الانتقادات التونسية أكد مجاهد، أن مسئولي وممثلي المنتخبات يعلمون جيدا أن الملاعب ليست جاهزة، واللجنة المنظمة أخطرت الكل بذلك قبل التوجه للملاعب، مشددة على أنها ستكون على أعلى مستوى قبل انطلاق البطولة.

وبالنظر إلى مجموعة تونس، قال مجاهد إن ملعب السويس الذي يستضيف المباريات من أفضل الملاعب، وسيكون في أفضل صورة قبل البطولة.

وتقع تونس في المجموعة الخامسة إلى جانب كل من: مالي، موريتانيا، أنغولا.

وتنظم مصر البطولة خلال الفترة من 21 يونيو/ حزيران، إلى 19 يوليو/ تموز المقبلين.