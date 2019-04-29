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04:24 29 أبريل/ نيسان 2019
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    رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة

    اتحاد الكرة المصري يتخذ قرارات هامة بشأن أمم أفريقيا 2019

    © AFP 2019 / MOHAMED EL-SHAHED / AFP
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    أجرى اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبو ريدة، الأحد 28 أبريل / نيسان، اجتماعا هاما بشأن الاستعداد لتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019.

    وأصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري 5 قرارات في اجتماع الأحد وهي:

    — تشكيل لجنة برئاسة هاني أبوريدة وعضوية أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد، وسيف زاهر وخالد لطيف عضوي مجلس الإدارة، لتوعية الجماهير إعلاميا قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية.

    — اعتماد برنامج إعداد المنتخب الوطني استعدادا للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في شهري يونيو ويوليو من العام الجاري.

    — الموافقة على خوض المنتخب الأولمبي مباراة ودية أمام منتخب أوزبكستان خلال فترة التوقف الدولية المقبلة، والموافقة على مواجهة المنتخب الفلسطيني يوم 16 يونيو / حزيران المقبل، بعد الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية.

    — إقامة حفل تكريم في الأسبوع الثاني من شهر رمضان للفرق الفائزة في جميع المسابقات.

    - عمل لائحة لمختلف المسابقات خلال الفترة المقبلة، لتطبيقها اعتبارا من الموسم المقبل.
    وتنظم مصر البطولة خلال الفترة من 21 يونيو/ حزيران، إلى 19 يوليو/ تموز المقبلين.

    ويشارك في تلك البطولة 10 أبطال سابقين للأمم الأفريقية، وهم: مصر (7 ألقاب)، والكاميرون (5 ألقاب)، وغانا (4 ألقاب)، ونيجيريا (3 ألقاب)، وكوت ديفوار (لقبين)، والكونغو الديمقراطية (لقب)، وتونس (لقب)، والجزائر (لقب)، والمغرب (لقب)، وجنوب أفريقيا (لقب).

    ويقضي نظام البطولة في نسختها الجديدة، التي تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني (دور الـ16)، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.

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    الكلمات الدلالية:
    اتحاد الكرة المصرية, أمم أفريقيا 2019, مصر
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