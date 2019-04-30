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06:17 30 أبريل/ نيسان 2019
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    نجم ليفربول محمد صلاح

    محمد صلاح يسخر من أسعار تذاكر بطولة أمم أفريقيا 2019

    © REUTERS / CARL RECINE
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    سخر النجم المصري محمد صلاح، أيقونة نادي ليفربول الإنجليزي، من أسعار تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019.

    ورد محمد صلاح على تغريدة كتبها الفنان المصري محمود البزاوي قال فيها: "يعني سعر تذكرة كأس الأمم الدرجة التالتة بـ 200 جنيه، و طبعا لو قدرت تدفع الـ 200 جنيه، هاتحب تجيب سندوتش عشان جعان فسيكون بـ 100 جنيه مثلا، وزجاجة المياه بـ 30 جنيه مثلا.. يعني لو ابني معايا هأقعد في الدرجة التالتة، وهدفع 800 جنيه مثلا.. ومطلوب مني وأنا خارج أدعي للمنتخب".

    ورد محمد صلاح قائلا: "أوعى تفكر تقعد مقصورة، كدا هتدعي للمنتخب بجد".

    وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019، يوم الإثنين، أسعار تذاكر أمم أفريقيا، وقوبل هذا الإعلان بعاصفة من الهجوم الجماهيري، حيث تم اتهام اللجنة من الكثيرين بتعمد حرمان الجماهير محدودة الدخل من الحضور، وقصر المدرجات على الأثرياء.

    جدير بالذكر أن اللجنة المنظمة قالت اليوم في بيان رسمي، إنها حددت أسعار تذاكر البطولة بـ 100 جنيه مصري لتذكرة الدرجة الثالثة، في المباريات التي لا يشارك فيها المنتخب المصري، و300 جنيه مصري للدرجة الثانية، و500 جنيه للدرجة الأولى.

    أما فيما يخص أسعار تذاكر مباريات مصر فحددت اللجنة 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة، و400 جنيه للدرجة الثانية، و600 جنيه للدرجة الأولى، و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية، و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.

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    الكلمات الدلالية:
    أسعار تذاكر المباريات, محمد صلاح, أمم أفريقيا 2019
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