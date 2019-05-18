خبر سار للمصريين بشأن مباريات بطولة أمم أفريقيا

صرح أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بأن بطولة أمم أفريقيا 2019، ومباريات إعداد المنتخب المصري ستذاع بالكامل على إحدى القنوات المصرية.

© REUTERS / Amr Dalsh أحمد أحمد: أمم أفريقيا 2019 ستكون الأفضل في التاريخ

وقال أحمد شوبير:

"بطولة الأمم الأفريقية ستذاع كاملة على قناة مصرية بمحللين ونجوم مصريين".

ويحق للتلفزيون المحلي الحصول على حق إذاعة أي مباراة في بطولة أمم أفريقيا أثناء استضافة أحداثها مقابل مبلغ بسيط يحصل عليه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن كل لقاء.

وتابع شوبير: "ستحصل القناة ذاتها على مباراتي غينيا وتنزانيا خلال مرحلة إعداد المنتخب المصري لخوض غمار البطولة، كما سيكون هناك كواليس للبطولة على القناة"، بحسب موقع "يلا كورة".

وتقام بطولة أمم أفريقيا 2019 على الملاعب المصرية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.