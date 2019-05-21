أسامواه جيان يعتزل اللعب الدولي قبل "أمم أفريقيا 2019" بسبب شارة القيادة

أعلن مهاجم منتخب غانا، أسامواه جيان، اعتزاله اللعب الدولي بسبب سحب شارة قيادة الفريق منه، رغم إبلاغه بضمه لقائمة النجوم السوداء في كأس أمم أفريقيا 2019.

وأسامواه جيان هو الهداف التاريخي لمنتخب غانا برصيد 51 هدفا، كما أنه شارك مع البلاك ستارز في 3 نسخ من كأس العالم (2006، 2010، 2014) وله 6 أهداف.

وبحسب موقع "غانا سوكر نت"، تم اتهام جيان بمحاولة شق الصف بين اللاعبين والتخريب في المنتخب الوطني، لكن ما دفعه لإعلانه اعتزال اللعب الدولي هو إبلاغه بسحب شارة قيادة الفريق منه وإعطائها إلى أندري أيو.

بالإضافة لأن مدرب البلاك ستارز، لن يعتمد على جيان بشكل أساسي في البطولة بل سيكون له دورا محددا.

وتقع غانا في المجموعة السادسة من أمم أفريقيا 2019، برفقة كل من الكاميرون وبنين وغينيا بيساو.



© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh منتخب مصر يستقر على 25 لاعبا لقائمة أمم أفريقيا 2019 (فيديو)

وقال جيان في مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين: "إن كان قرار المدرب إعطاء شارة القيادة لشخص آخر وأنا في الفريق فأنا أفضل الابتعاد".

وأكمل: "لذا أود الإعلان عن اعتزالي اللعب الدولي بشكل دائم حتى لا يحدث أي إزعاج بسببي في المنتخب".

وأتم جيان: "سأواصل دعم بلادي بطرق أخرى من خلال عدة استثمارات".

ظهر المهاجم السابق لسندرلاند لأول مرة في عمر 17 عاما، وسجل في أول مباراة له مع غانا ضد الصومال في 19 نوفمبر 2003 في الدقيقة 90.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 خلال الفترة من 12 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة، على أن تكون مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة.

ويشارك في تلك البطولة 10 أبطال سابقين للأمم الأفريقية، وهم: مصر (7 ألقاب)، والكاميرون (5 ألقاب)، وغانا (4 ألقاب)، ونيجيريا (3 ألقاب)، وكوت ديفوار (لقبين)، والكونغو الديمقراطية (لقب)، وتونس (لقب)، والجزائر (لقب)، والمغرب (لقب)، وجنوب أفريقيا (لقب).

ويقضي نظام البطولة في نسختها الجديدة، التي تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني (دور الـ16)، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.