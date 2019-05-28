مهاجم الزمالك المصري ضمن قائمة المغرب لأمم أفريقيا 2019

وشهدت القائمة تواجد مهاجم الزمالك خالد بوطيب، وكذلك هداف الدوري السعودي ولاعب النصر، عبد الرزاق حمد الله، فيما خرج عنها مهاجم الأهلي وليد أزارو، وفقا لموقع "البطولة" المغربي.
وضمت القائمة أسماء لاعبين محترفين كبار في الدوريات الأوروبية، مثل: منير الكجوي المحمدي وياسين بونو والمهدي بنعطية وأشرف حكيمي وحكيم زياش ونصير مزراوي وأمين حارث.
ويلعب المغرب في المجموعة الرابعة ضد كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.
وجاءت القائمة على النحو الآتي:
حراسة المرمى: منير الكجوي المحمدي (مالاجا الإسباني) — ياسين بونو (جيرونا الإسباني) — أحمد التكناوتي (الوداد) — عبد العالي المحمدي (نهضة بركان).
LISTE 27 JOUEURS— Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) ٢٧ مايو ٢٠١٩
MAROC CAN 2019 EGYPTE
LIST OF 27 PLAYERS
MOROCCO AFCON 2019 EGYPT
Liste définitive 23 joueurs le 11 juin minuit au plus tard
Final list 23 players on 11 of june pic.twitter.com/HB0u412PJ6
الدفاع: مروان داكوستا (اتحاد جدة السعودي) — رومان غانم سايس (وولفرهامبتون الإنجليزي) — عبد الحميد يونس (ستاد ريم الفرنسي) — مهدي بنعطية (الدحيل القطري) — أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند الألماني).
الوسط: كريم الأحمدي (اتحاد جدة السعودي) — يوسف آيت بن ناصر (سانت إيتيان الفرنسي) — المهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي) — مبارك بوصوفة (الشباب السعودي) — يونس بلهندة (جالاتاسراي التركي) — فيصل فجر (كان الفرنسي) — نور الدين أمرابط (النصر السعودي) — حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي) — نصير مزراوي (أياكس أمستردام الهولندي) — يوسف النصيري (ليجانيس الإسباني) — سفيان بوفال (سيلتا فيجو الإسباني) — نبيل درار (فناربخشة التركي).
الهجوم: عبد الرازق حمد الله (النصر السعودي) — خالد بوطيب (الزمالك المصري) — عبد الكريم باعدي (حسنية أغادير) — أمين حارث (شالكه الألماني) — أسامة إدريسي (ألكمار الهولندي) — أيوب الكعبي (هيبي تشاينا فورتشون الصيني).
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