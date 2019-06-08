أجيري: 5 منتخبات مؤهلة لحصد أمم أفريقيا 2019... وهذه ميزة مصر

يعتقد المدرب المكسيكي، خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، أن لقب بطولة أمم أفريقيا 2019 لن يخرج عن 5 منتخبات.

ويرى أجيري الذي تحدث في حوار مع الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري، أن هذه المنتخبات هي الأقوى والتي من بينها مصر، ولكن الفراعنة يملكون الميزة الأكبر بإقامة البطولة على أرضهم ووسط جماهيرهم.

وتستضيف مصر مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 الصيف المقبل، بمشاركة 24 فريقا لأول مرة.

وكانت قرعة البطولة قد أوقعت مصر البلد المضيف في المجموعة الأولى مع منتخبات أوغندا وزيمبابوي والكونغو، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو/ حزيران الجاري وحتى 19 يوليو/ تموز المقبل.

وقال: "أطالب جماهير الكرة المصرية بدعم غير عادي للفراعنة في البطولة القارية والوقوف خلف المنتخب لتحقيق الهدف المطلوب وهو حصد لقب كأس الأمم الأفريقية".

وأثنى أجيري على قرار تأجيل مباريات الدوري وكأس مصر إلى ما بعد بطولة أمم أفريقيا مؤكداً أنه أفاد اللاعبين بدنياً ونفسياً قبل البطولة، وهو ما أصبح واضحاً خلال معسكر الإعداد للكان.

وأوضح أن منتخب مصر لا يعاني أزمة هجومية في ظل وجود الثلاثي أحمد حسن كوكا ومروان محسن وأحمد علي الذي أشار إلى أنه سيشعل المنافسة على هذا المركز في صفوف المنتخب.

وأشار إلى أنه تعمد اختيار لاعبين مختلفين في إيقاع اللعب وخاصة في خط الدفاع بجانب وجود عناصر تستطيع بناء الهجمات بشكل سليم مثل طارق حامد وأحمد حجازي وأحمد منصور ودونجا وباهر المحمدي.

وأشاد المدرب المكسيكي باللاعب نبيل عماد دونجا نجم وسط بيراميدز، مؤكداً أنه يلعب بأسلوب مميز في الضغط واستخلاص الكرة كما أكد أن عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز استحق العودة لمنتخب مصر بعد تألقه مؤخراً.

خافيير أجيري مدرب منتخب #مصر يكشف طريقة اختياره لقائمة الفراعنة استعدادا لبطولة #كأس_الأمم_الأفريقية#مصر_2019 pic.twitter.com/pdaCBKKrSG — العين الرياضية (@alain_4u_sport) ٧ يونيو ٢٠١٩

ولفت إلى أن وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي لاعب قدير وعودته للمنتخب رغم وصوله إلى 35 عاما ترجع لتغيير إستراتيجية المنتخب بعد إقامة البطولة القارية في مصر بدلاً من الكاميرون.

وأكد أن المجموعة التي يلعب بها منتخب مصر تضم 3 منتخبات متقاربة إلى حد كبير وهي زيمبابوي وأوغندا والكونغو.

وقال: "هي فرق منظمة داخل الملعب وتمتلك سرعات عالية تفيدها في تنفيذ الهجمات المرتدة التي تعتمد عليها، مما سيشكل علينا ضغوطا إضافية في إتمام عملية التسجيل في مرمى المنافس، وهو ما يتطلب أن يكون تركيزنا في أعلى مستوياته لضرب هذه الطرق واستغلال الفرص التي تتاح لنا".