حمد الله يوجه رسالة للمنتخب المغربي ولعشاقه (صورة)

نشر اللاعب المغربي المحترف ضمن صفوف نادي النصر السعودي، عبد الرزاق حمد الله، صورة على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" وهو يلف على نفسه العلم المغربي.

اللاعب المغربي علق على الصورة قائلا " لقد تأجل الحلم، حلم تمثيل وطني في كأس إفريقيا ولكن لم يضيع! بالتوفيق لمنتخبنا الوطني و شكرا لمساندة الجمهور أحبكم كثيرا…".

لقد تأجل الحلم، حلم تمثيل وطني في كأس إفريقيا ولكن لم يضيع!

بالتوفيق لمنتخبنا الوطني و شكرا لمساندة الجمهور

أحبكم كثيرا… pic.twitter.com/qmxa3GOESc — Abderrazzak Hamedallah (@AbderrazzakHam3) ١٦ يونيو ٢٠١٩

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم، نشر بيانا قبل أيام، أعلن فيه أن سبب استبعاد حمد الله، راجع لمعاناته من إصابة على مستوى الظهر والورك.

وشكك أعلام مغربي في إصابة حمد الله وأرجع سبب مغادرته لمعسكر المنتخب المغربي، إلى الأحداث التي رافقت مباراة المغرب وغامبيا الودية، التي جرت يوم الأربعاء الماضي في مدينة مراكش، وانتهت بفوز الضيوف بهدف نظيف.

يذكر بأن المنتخب المغربي سيشارك ببطولة أمم أفريقية في المجموعة الرابعة والتي تضم منتخبات كل من ساحل العاج، جنوب أفريقيا و ناميبيا.