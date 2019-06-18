بالأرقام... هجوم منتخب مصر في أمم أفريقيا 2019

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيري، القائمة النهائية المشاركة في كأس أمم أفريقيا، والتي تضم 23 لاعبا، من ضمنها ثلاثة مهاجمين.

وأيضا تضم قائمة منتخب مصر 9 لاعبين خط وسط، منهم ثلاثة لاعبين يلعبون في مركز الجناح أو صناعة اللعب هم محمد صلاح، عبد الله السعيد، محمود حسن تريزيجيه.

القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019 🇪🇬🏆#مصر_٢٠١٩ #Egypt2019 pic.twitter.com/U3mhjPDp58 — EFA.eg (@EFA) ١١ يونيو ٢٠١٩

يأتي على رأس قائمة هجوم منتخب مصر في أمم أفريقيا 2019 أحمد حسن كوكا، لاعب سبورتنج براجا البرتغالي، والذي استطاع أن يسجل 6 أهداف مع الفراعنة.

وأيضا أحمد علي لاعب المقاولون العرب الذي يملك في رصيد 5 أهداف لمنتخب مصر.

وبرصيد 5 أهداف أيضا يأتي محمود حسن تريزيجيه صاحب الفضل الأكبر في تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

ومن المقرر أن يستهل منتخب مصر مشواره في مباراة الافتتاح بمواجهة زيمبابوي يوم الجمعة 21 يونيو/حزيران الجاري.

وأوقعت القرعة الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب منتخبات زيمبابوي والكونغو وأوغندا.