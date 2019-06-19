قائد منتخب أوغندا: المنافسة في بطولة أفريقيا ستكون صعبة

أكد حارس مرمى صن داونز الجنوب أفريقي ومنتخب أوغندا دنيس أونيانجو أن "مباريات فريقه في المجموعة الأولى صعبة، ولكن سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز والتاهل للأدوار التالية".

وتابع أونيانجو، في مؤتمر صحفي باستاد القاهرة، اليوم الأربعاء: "لدينا فريق جيد ولعبنا أكثر من مباراة صعبة سواء بالتصفيات الأفريقية أو تصفيات كأس العالم ومستعدين للبطولة ونتمنى تحقيق نتائج جيدة".

وأكد قائد المنتخب أن أوغندا تقع في مجموعة تضم منتخبات قوية مثل مصر والكونغو والمنافسة ستكون صعبة، مضيفا: عصام الحضري حارس رائع للغاية وأتمني أن أصل لإنجازاته وتحقيق البطولات والألقاب مع منتخب بلادي.

وتقام منافسات البطولة التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو/حزيران وحتى 19 يوليو/تموز بمشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات وجاءت مصر على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوي والكونغو وأوغندا.