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13:24 05 يوليو/ تموز 2019
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    خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري

    المدير الفني لمنتخب مصر: لا نواجه أزمة في الهجوم ونستعد جيدا لجنوب أفريقيا

    © REUTERS / SUHAIB SALEM
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    كشف المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر أن مباراة جنوب أفريقيا ستكون صعبة للغاية، مؤكداً أنه تابع مباريات الفريق في دور المجموعات ويمتلك عناصر جيدة.

    ويختتم المنتخب المصري استعداداته الليلة لمواجهة جنوب أفريقيا في التاسعة مساء غد السبت باستاد القاهرة الدولي في مباراة دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو/ تموز المقبل.

    خافيير أجيري
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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    وتابع المكسيكي خافيير أجيري خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة جنوب أفريقيا أن الفريق المنافس من الفرق المنظمة ويمتلك عناصر جيدة خاصة في خط الدفاع ولكن المباراة لا بد أن تنتهي بفائز واحد وسنقاتل للتأهل لدور الـ8 ونجهز لاعبينا نفسيا أيضا. 

    وأضاف أجيري أنه تم الاستعداد بدنيا لمباراة جنوب أفريقيا وأن الفريق يتطور من مباراة لأخرى، وتحديدا من الناحية البدنية ولا يوجد أي أزمة في هذا الأمر أمام جنوب أفريقيا.

    وأشار المدير الفني لمنتخب مصر إلى أن الضغوط في الكرة أمر عادي والضغوط على مصر أكثر لأنها البلد المضيف ومطالبة بتحقيق اللقب ونسعي لذلك، مضيفا أن الفريق يوميا يتدرب علي ضربات الترجيح.

    وأكد أجيري أن "منتخب مصر لا يواجه أزمة في الهجوم كما يردد البعض وأحرزنا 5 أهداف في 3 مباريات وهذا جيد في كرة القدم وعموما لا نستطيع الفوز بخمسة أهداف في كل مباراة".

    منتخب مصر
    © REUTERS / SUHAIB SALEM
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    وتلعب مصر مع جنوب أفريقيا في التاسعة مساء السبت باستاد القاهرة في دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا، التي تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو/ الجاري.

    وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق في تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.

    وتصدر منتخب مصر المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق  5 أهداف ولم يستقبل أي هدف في 3 مباريات.

    وتأهل الفراعنة في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل في تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.

    ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة في 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.

    وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز في كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل في 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل في الدور الأول بالبطولة الأولى هدف وفي الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.    

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    كأس الأمم الأفريقية, منتخب مصر, العالم, مصر
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