تسجيل
14:13 05 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    منتخب مصر

    قائد منتخب مصر: لقاء جنوب أفريقيا صعب وهدفنا التتويج بالبطولة

    © REUTERS / SUHAIB SALEM
    الأخبار
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أكد أحمد المحمدي قائد منتخب مصر أن مواجهة جنوب أفريقيا ستكون صعبة للغاية في اللقاء الذي يجمعهما غدا على استاد القاهرة ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا.

    وقال المحمدي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "الصغوطات التي نتعرض لها أمر طبيعي في كرة القدم خاصة والبطولة في وسط جماهيرنا ومعتادين عليها باستمرار لأننا مطالبين دائما بالفوز".

    أحمد المحمدي - أستون فيلا
    © REUTERS / TONY O'BRIEN
    أحمد المحمدي: لو كان الأمر بيدي لدعوت البرازيل والبرتغال للمشاركة في أمم أفريقيا 2019

    وتابع قائلا:

    "نشكر الجماهير على وجودهم الكبير في دور المجموعات لأنهم العامل الرئيسي في الانتصارات التي تحققت بالدور الأول".

    وأضاف: "جمهور مصر واعي جدا ولا يحتاج إلى رسالة بخصوص ذلك، علمنا أن التذاكر نفدت، وبناشد الجميع يكونوا خلف الفريق بالكامل لأن وجودهم بيساعد بشكل كبير على تحقيق مزيد من الانتصارات".

    وعن دوره كقائد للفريق قال: "دوري يكون داخل المعسكر بمحاولة إنهاء أي أزمات، عن طريق اجتماعات مع اللاعبين والجهاز الفني للسيطرة على كل الأمور البعيدة عن الملعب خاصة وأن هدفنا كبير وهو التتويج بالبطولة".

    وتلعب مصر مع جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء السبت باستاد القاهرة في دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو/ تموز الجاري.

    وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق في تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.

    منتخب مصر
    © REUTERS / SUHAIB SALEM
    استعدادا لمفاجأة جنوب أفريقيا... منتخب مصر يجري تدريبات خاصة

    وتصدر منتخب مصر المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق  5 أهداف ولم يستقبل أي هدف في 3 مباريات.

    وتأهل الفراعنة في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل في تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.

    ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاثة والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.

    وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز في كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل في 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل في الدور الأول بالبطولة الأولى هدف وفي الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.

    انظر أيضا:

    متاعب وإصابة تمنع محمد صلاح عن مران منتخب مصر
    قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شيء لإنجاح البطولة
    لاعب جنوب أفريقيا: لن نحترم منتخب مصر... نحن في وضع "عدائي"
    استعدادا لمفاجأة جنوب أفريقيا... منتخب مصر يجري تدريبات خاصة
    مدرب منتخب مصر: متفائلون بلقاء جنوب أفريقيا السبت المقبل
    بعد أنباء عن إصابته في وتر أكيليس... الكشف عن تفاصيل إصابة مهاجم منتخب مصر
    عقب مواجهة أوغندا... مدرب منتخب مصر: فخور بأداء اللاعبين
    منتخب مصر يكشف طبيعة إصابة لاعبه كوكا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, العالم, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    إعلان لمجموعة تصاميم ربيع-صيف لعام 1966
    الحنين إلى أزياء الستينيات: أناقة الفتيات السوفيتيات
    تعطيل شبكات التواصل الاجتماعي وتسريب المعلومات السرية
    تعطيل شبكات التواصل الاجتماعي وتسريب البيانات الشخصية لدى مستخدميها
    بندقية القناصة توتشنوست (الدقة) الروسية
    بندقية القناصة "توتشنوست" (الدقة) الروسية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك