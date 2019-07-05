قائد منتخب مصر: لقاء جنوب أفريقيا صعب وهدفنا التتويج بالبطولة

أكد أحمد المحمدي قائد منتخب مصر أن مواجهة جنوب أفريقيا ستكون صعبة للغاية في اللقاء الذي يجمعهما غدا على استاد القاهرة ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال المحمدي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "الصغوطات التي نتعرض لها أمر طبيعي في كرة القدم خاصة والبطولة في وسط جماهيرنا ومعتادين عليها باستمرار لأننا مطالبين دائما بالفوز".

وتابع قائلا:

"نشكر الجماهير على وجودهم الكبير في دور المجموعات لأنهم العامل الرئيسي في الانتصارات التي تحققت بالدور الأول".

وأضاف: "جمهور مصر واعي جدا ولا يحتاج إلى رسالة بخصوص ذلك، علمنا أن التذاكر نفدت، وبناشد الجميع يكونوا خلف الفريق بالكامل لأن وجودهم بيساعد بشكل كبير على تحقيق مزيد من الانتصارات".

وعن دوره كقائد للفريق قال: "دوري يكون داخل المعسكر بمحاولة إنهاء أي أزمات، عن طريق اجتماعات مع اللاعبين والجهاز الفني للسيطرة على كل الأمور البعيدة عن الملعب خاصة وأن هدفنا كبير وهو التتويج بالبطولة".

وتلعب مصر مع جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء السبت باستاد القاهرة في دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو/ تموز الجاري.

وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق في تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.

وتصدر منتخب مصر المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أي هدف في 3 مباريات.

وتأهل الفراعنة في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل في تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.

ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاثة والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.

وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز في كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل في 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل في الدور الأول بالبطولة الأولى هدف وفي الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.