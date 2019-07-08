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14:28 08 يوليو/ تموز 2019
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    لاعب المنتخب المصري عمرو وردة عقب هزيمة فريقه أمام منتخب جنوب أفريقيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، 6 يوليو/تموز 2019

    وصية أخيرة من اتحاد الكرة المستقيل بشأن عمرو وردة

    © REUTERS / SUMAYA HISHAM
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    أكد مسؤولو اتحاد الكرة المصري، اليوم الاثنين، أنهم أوصوا وصية قبل الاستقالة بشأن عمرو وردة، لاعب الفراعنة.

    وكشف مصدر باتحاد الكرة المستقيل، أن المجلس أوصى بعدم ضم عمرو وردة مرة أخرى لصفوف الفراعنة.

    خافيير أجيري
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    إقالة الجهاز الفني للمنتخب المصري واستقالة اتحاد الكرة
    وتابع المصدر، أنه تم الاتفاق على هذا القرار بعد أزمة عمرو وردة في معسكر المنتخب خلال أمم أفريقيا، موضحا أن اتحاد الكرة رفض الدخول في صدام مع اللاعبين عقب تدخلهم لرفع الإيقاف عن وردة، وقرر تنفيذ طلبهم، مع الاتفاق على عدم استدعاء وردة مرة أخرى المعسكرات المقبلة.

    كان هاني أبو ريدة أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب المصري من دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا.

    وقال أبو ريدة إن هذا القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل.

    وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق، أكد أبو ريدة أنه تم إقالته بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسؤولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه.

    كما أكد أبو ريدة أنه من واقع المسئولية الوطنية، فإنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها لأن النجاح في التنظيم "كان من البداية هدف نسعى جميعا لتحقيقه من أجل سمعة بلادنا".

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    الكلمات الدلالية:
    عمرو وردة, أمم أفريقيا 2019, منتخب مصر
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