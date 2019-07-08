الكشف عن سر تراجع مستوى محمد صلاح أمام جنوب أفريقيا... وأزمة بشأن إقالة أغيري

كشف أحد أعضاء الجهاز الفني بمنتخب مصر حقيقة الشائعات المتداولة بشأن خروج نجم الفراعنة ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح من معسكر أمم أفريقيا لمقابلة سيرجيو راموس قائد ريال مدريد في الغردقة.

وأكد عضو المنتخب في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن كل ما قيل عار تماما من الصحة، وأن محمد صلاح كان مصابا بنزلة برد وهو ما انعكس على أدائه خلال مباراة أمم أفريقيا.



وقال أبو علي في تصريحات لبرنامج الحكاية على قناة MBC مصر: "لا يمكن وصف الأمر سوى بالشائعة".

أضاف: "لم يحدث أن زار صلاح راموس خلال إجازته، قضيت مع راموس معظم أوقات الإجازة ولم أفارقه سوى عند النوم".

وفي نفس الصدد، أعرب رجل الأعمال كامل أبو علي مالك المنتجع الذي قضى به سيرجيو راموس نجم ريال مدريد إجازته الصيفية، أمس الأحد، عن غضبه مما وصفه بشائعة زيارة محمد صلاح لراموس قبل مواجهة جنوب إفريقيا.

وزعمت بعض الأقاويل، خروج صلاح من معسكر مصر قبل لقاء جنوب أفريقيا وسفره إلى الغردقة لمقابلة راموس الذي يقضي إجازته هناك.

وبشأن إقالة الجهاز الفني، أكد عضو الجهاز الفني في منتخب مصر، أنهم يحترمون قرار اتحاد الكرة بشأن الإقالة، مبديا اعتذاره للجماهير عن الخروج من بطولة أمم أفريقيا 2019.

وحول قبول المدير الفني المقال خافيير أغيري بمبدأ الترضية مقابل الرحيل عن منتخب مصر، أكد أنه رفض الاستقالة وهناوك مفاوضات من قبل المسؤولين في اتحاد الكرة لحل الموضوع بالترضية، حتى لا يتم دفع مبلغ كبير للمدرب الأرجنتيني.

ويحق لأغيري الحصول على 240 ألف دولار بعد قرار اتحاد الكرة بإقالته عقب الخروج من دور الـ16 بأمم أفريقيا، وفقا للعقد، حيث لا ينص العقد على رحيله في حالة الفشل فى الحصول على اللقب.

كان هاني أبو ريدة أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب المصري من دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا.

وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق، أكد أبو ريدة أنه تم إقالته بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسؤولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه.

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بنظيره المصري بعد الفوز بنتيجة (1-0)، يوم السبت، في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

سجل منتخب البافانا هدف الفوز في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبونيسكي لورش بعد أداء باهت للمنتخب المصري الذي لم ينجح في استغلال الدعم الجماهيري الكبير في استاد القاهرة.