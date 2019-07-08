حسام البدري يتحدث عن حقيقة عرض تدريب منتخب مصر

قال حسام البدري، على هامش المؤتمر الصحفي لتقديم الفرنسي ديسابر مديرا فنيا لبيراميدز، إنه في حالة تلقيه عرضا رسميا، لتدريب المنتخب الوطني سيعرض الأمر على إدارة بيراميدز، ومن ثم سيتم اتخاذ القرار.
كان هاني أبو ريدة أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب المصري من دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا.
Sébastien Desabre is our new Coach ⚪🔵— Pyramids F.C. (@pyramidsfc) ٨ يوليو ٢٠١٩
Welcome Master 💙 pic.twitter.com/eKqgGYhPUA
سجل منتخب البافانا هدف الفوز في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبونيسكي لورش بعد أداء باهت للمنتخب المصري الذي لم ينجح في استغلال الدعم الجماهيري الكبير في ستاد القاهرة.
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