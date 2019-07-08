حسام البدري يتحدث عن حقيقة عرض تدريب منتخب مصر

أكد رئيس نادي بيراميدز، حسام البدري، أن أي مدرب يتمنى تدريب منتخب بلاده وذلك بعدما ارتبط اسمه بتدريب منتخب مصر.

قال حسام البدري، على هامش المؤتمر الصحفي لتقديم الفرنسي ديسابر مديرا فنيا لبيراميدز، إنه في حالة تلقيه عرضا رسميا، لتدريب المنتخب الوطني سيعرض الأمر على إدارة بيراميدز، ومن ثم سيتم اتخاذ القرار.

كان هاني أبو ريدة أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب المصري من دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا.

Sébastien Desabre is our new Coach ⚪🔵

Welcome Master 💙 pic.twitter.com/eKqgGYhPUA — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) ٨ يوليو ٢٠١٩

وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق أكد أبو ريدة أنه تم إقالته بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسؤولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه.

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بنظيره المصري بعد الفوز بنتيجة (1-0)، يوم السبت، في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

سجل منتخب البافانا هدف الفوز في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبونيسكي لورش بعد أداء باهت للمنتخب المصري الذي لم ينجح في استغلال الدعم الجماهيري الكبير في ستاد القاهرة.