التشكيل الرسمي لمباراة كوت ديفوار ومالي في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2019

أعلن محمد مجاسوبا، المدير الفني لمنتخب مالي، التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة كوت ديفوار التي تنطلق بعد قليل بملعب "السويس"، ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر.

وجاء تشكيل مالي كالتالي، دجيجي ديارا في حراسة المرمى، هاماري تراوري — يوسف كوني — أمادوا هايدارا — ساما سيكو، عبدالله ديابي — موسي ديجينيبو — ممادو فوفانا — مولا واجي- لاسانا كوليبالي — موسي ماريجا.

كما أعلن إبراهيم كمارا، مدرب منتخب كوت ديفوار التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة مالي، والتي جاءت كالتالي، سيلفان جبوهو في حراسة المرمى، وونلو كوليبالي — ويلفريد كانون — إسماعيل تراوري — جان جامين — سيري داي — فرانك كيسي — ولفريد زاها — ممادو بكايوكو — نيكولاس بيبي — جوناثان كودجيا.

وحجز منتخب مالي مقعده في دور الـ 16، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة، التي ضمت منتخبات تونس وأنجولا وموريتانيا، برصيد 7 نقاط، عقب تحقيق انتصارين مقابل تعادل وحيد، بينما تأهل منتخب كوت ديفوار للدور ذاته، بعدما حصل على المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، التي ضمت منتخبات المغرب وجنوب أفريقيا وناميبيا، برصيد 6 نقاط، من فوزين وخسارة وحيدة.

الجابون من الدور الأول، بعدما حصد نقطتين بالتعادل مع توجو والكونغو الديمقراطية وخسر أمام المغرب، ليسجل المشاركة الأسوأ فى تاريخه.