ساديو ماني بعد التأهل: مهمتنا كانت في غاية الصعوبة

أبدى نجم منتخب السنغال، ساديو ماني سعادته الكبيرة بتأهل منتخب بلاده لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، المقامة فعالياتها حاليًا في مصر، وذلك بعد انتصار أسود التيرانجا الصعب والثمين على بنين بهدف نظيف في دور الـ16 من البطولة، خلال المباراة، التي أقيمت، مساء الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي.

وقال "ماني": بالتأكيد، مهمتنا كانت في غاية الصعوبة أمام بنين اليوم رغم هذا الانتصار.

رجل المباراة

وحصل إدريسا جانا جاي، لاعب منتخب السنغال على جائزة رجل المباراة في مواجهة بنين.

وسجل إدريسا هدفا قاد به السنغال لعبور بنين اليوم، الأربعاء، في ملعب الدفاع الجوي لينتظر ملاقاة الفائز من تونس ومدغشقر.

وقال إدريسا الذي توج بجائزة رجل المباراة عقب اللقاء: "المباراة لم تكن سهلة لكننا كنا نعرف إننا نستطيع الفوز في أي وقت".

وأضاف "لم أكن أعرف هل سوف نسجل في الوقت الأصلي أم سنحتاج للأشواط الإضافية لكنني كنت أثق في قدرتنا على الفوز".

وأتم لاعب إيفرتون حديثه، "أهم شيء حاليا ترشحنا لنصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 2006 والآن نحن نقترب من هدفنا شيئا فشيئا".