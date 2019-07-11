"كاف" يحذر جماهير الجزائر قبل مواجهة كوت ديفوار

حرص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، على توجيه العديد من النصائح لجماهير الجزائر وكوت ديفوار، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مدينة السويس اليوم الخميس 11 يوليو/ تموز.

وكتب "كاف" عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، احرصوا على شرب كمية وفيرة من المياه والابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس"، لافتا إلى أن درجة الحرارة اليوم في مدينة السويس تصل لـ 37 درجة مئوية.

ويلتقي منتخب الجزائر مع كوت ديفوار في السادسة مساء اليوم بملعب "السويس"، ضمن منافسات دور الثمانية في بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حالياً في مصر.

ويتسلح منتخب كوت ديفوار بخط هجوم قوي، عن طريق ويلفريد زاها وماكسويل كورنيي وكوديجا، وسجل لاعبيه، 5 أهداف خلال مباريات الدور الأول من عمر البطولة، بواقع هدف في شباك جنوب أفريقيا، ورباعية أمام ناميبيا بجانب هدف في دور الـ 16 في شباك مالي.

احرصوا على شرب كمية وفيرة من المياه 🥤 والابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس 🥵#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/YwUjrwqOVa — CAF — عربي (@caf_online_AR) ١١ يوليو ٢٠١٩

في المقابل، يسعى منتخب الجزائر لمواصلة عروضه القوية وتحقيق الانتصار الخامس على التوالي من أجل حجز مقعده في الدور نصف النهائي ومواصلة المشوار نحو التتويج ببطولة كأس الامم الافريقية للمرة الثانية في تاريخه.

ويمتلك منتخب الجزائر أقوى هجوم فى البطولة حاليا وبالتحديد عقب انتهاء منافسات دور الـ 16، بعدما سجل لاعبوه 9 أهداف حتى الآن، كما يتمتع بدفاع حديدى هو الأقوى أيضا فى المسابقة، حيث يعد المنتخب الوحيد الذى حافظ على نظافة شباكه حاليا.