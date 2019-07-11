منتخب مدغشقر ينتظر إنجازا جديدا في أمم أفريقيا 2019

يأمل منتخب مدغشقر في تحقيق إنجاز جديد اليوم الخميس، خلال مواجهته نظيره التونسي في المباراة التي تقام على ملعب "السلام"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بمسابقة كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويطمح منتخب مدغشقر للحفاظ عل سجله الخالي من الهزائم للمباراة الخامسة على التوالي ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم منتخب ليبيا، الذي لم يتذوق مرارة الهزيمة في أول 5 مباريات في تاريخ مشاركاته بالمونديال الأفريقي.

يوم حاسم جديد في ربع نهائي #TotalAFCON2019 ومواجهتين من العيار الثقيل 🔥⚡️#محاربي_الصحراء وصراع قوي أمام #الأفيال🇨🇮#نسور_قرطاج في اختبار صعب ضد #الباريا🇲🇬 pic.twitter.com/xVr0ctvrBM — CAF — عربي (@caf_online_AR) ١١ يوليو ٢٠١٩

ويعتبر منتخب مدغشقر ثاني فريق لا يخسر في أول 4 مباريات له في تاريخ أمم أفريقيا، منذ منتخب ليبيا في نسخة 1982، والذي لم يخسر في أول 5 مباريات، ومن الممكن أن يعادل إنجاز "فرسان المتوسط" في لقاء اليوم أمام تونس.

واستطاع منتخب مدغشقر حسم التأهل لربع النهائي بعد عبور الكونغو بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 2-2، ليصبح "الحصان الأسود" للمسابقة، بعدما كتب تاريخا جديدا، بتأهله لربع النهائي لأول مرة في تاريخه بعدما جاء ظهوره في النسخة الحالية بتاريخ "كان" لأول مرة فى تاريخه أيضا.